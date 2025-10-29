Un estudi ho confirma: els cotxes elèctrics superen els de benzina després de dos anys d'ús
Un estudi de la Universitat de Duke revela que, malgrat una empremta inicial més alta, els vehicles elèctrics redueixen significativament les emissions acumulades de CO₂
La transició cap a una mobilitat més sostenible ha estat qüestionada repetidament pels crítics dels vehicles elèctrics, que argumenten que la seva fabricació genera un impacte ambiental superior als vehicles convencionals. Ara, un nou estudi científic acaba amb aquest debat aportant dades concloents que confirmen els beneficis a mitjà i llarg termini d'aquesta tecnologia.
Segons la investigació publicada recentment a la revista 'PLOS Climate', els cotxes elèctrics superen ambientalment als de combustió després de només dos anys d'ús. L'estudi, desenvolupat per investigadors de la Universitat de Duke als Estats Units, ha analitzat de manera exhaustiva tot el cicle de vida d'ambdues tecnologies, des de la fabricació fins al funcionament diari.
Els primers anys: el repte de les bateries de liti
Durant els primers 24 mesos d'ús, els vehicles elèctrics amb bateries d'ions de liti (BEV) efectivament generen un 30% més d'emissions de CO₂ que els seus homòlegs de gasolina. Aquest increment inicial està directament relacionat amb els processos d'extracció del liti i la fabricació de les bateries, activitats industrials que consumeixen grans quantitats d'energia.
"Els processos d'extracció i refinament dels materials necessaris per a les bateries són energèticament intensius, però aquest cost inicial s'amortitza ràpidament", expliquen els investigadors en el seu informe. L'empremta de carboni d'aquests primers mesos queda compensada a partir del segon any, moment en què els vehicles elèctrics comencen a mostrar avantatges significatius en termes d'emissions acumulades.
El punt d'inflexió ambiental: després dels dos anys
A partir del segon any d'ús, l'estudi demostra que els vehicles elèctrics redueixen progressivament les emissions totals acumulades en comparació amb els cotxes convencionals de benzina. Aquest benefici s'incrementa any rere any durant tota la vida útil del vehicle.
Un aspecte especialment significatiu és que, a mesura que augmenta la capacitat de les bateries, cada kWh addicional d'emmagatzematge d'energia comporta una reducció mitjana de 220 kg de CO₂ per a l'any 2030 i de 127 kg per a l'any 2050, segons les projeccions realitzades mitjançant el model d'avaluació integrada Global Change Analysis Model (GCAM).
L'impacte econòmic dels danys ambientals
L'estudi també quantifica els danys ambientals en termes econòmics, revelant que el cost dels impactes causats pels vehicles de combustió interna al llarg de la seva vida útil és actualment entre 2 i 3,5 vegades superior al dels vehicles elèctrics de bateria.
"Els vehicles de combustió interna provoquen entre dos i tres vegades més danys que els vehicles elèctrics si es tenen en compte tant el clima com la qualitat de l'aire", resumeixen els autors de l'estudi. Aquesta diferència no només reflecteix les emissions de CO₂, sinó també altres contaminants atmosfèrics que afecten directament la salut pública i els ecosistemes.
El sector del transport davant el repte climàtic
Cal recordar que el sector del transport és responsable del 28% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle als Estats Units, una xifra similar a la que es registra a la Unió Europea. La descarbonització d'aquest sector representa un dels principals reptes per complir amb els objectius climàtics establerts en acords internacionals com el de París.
Pankaj Sadavarte, autor principal de l'estudi, afirma que "la nostra investigació demostra que la transició de vehicles de combustibles fòssils a vehicles elèctrics de bateria pot millorar significativament el clima i la qualitat de l'aire amb el temps". A més, assenyala que els avantatges dels cotxes elèctrics s'incrementaran encara més en els propers anys a mesura que les xarxes elèctriques incorporin fonts d'energia renovables.
Perspectives de futur i limitacions de l'estudi
Tot i les conclusions favorables als vehicles elèctrics, els investigadors reconeixen que el seu estudi presenta algunes limitacions metodològiques. Entre elles, no s'han considerat les emissions associades a la infraestructura necessària per satisfer la creixent demanda de recàrrega elèctrica, un factor que podria modificar lleugerament els resultats.
També s'han fet diverses suposicions respecte al quilometratge mitjà, la vida útil i la grandària de les bateries dels automòbils als Estats Units, paràmetres que poden variar significativament segons els hàbits de conducció i les tecnologies específiques emprades.
Malgrat aquestes consideracions, l'estudi conclou que s'espera que els beneficis relatius dels vehicles elèctrics augmentin considerablement durant les pròximes dècades gràcies a la progressiva descarbonització de la generació elèctrica.