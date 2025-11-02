SUCCESSOS
Denuncien el fundador del Grup Carmelità de Tàrrega
És la segona per abús sexual a menors. El frare Carles Lloig Rodó, mort el 2022, ja va ser investigat el 2019
Un jutjat de Cervera investiga una altra denúncia per abusos sexuals presentada contra el frare carmelita Carles Lloig Rodó, mort el 2022, fundador del Grup Infantil Carmelità (GIC) de Tàrrega, segons va avançar ahir El Periódico. Es tracta de la segona denúncia, els fets de la qual haurien tingut lloc a mitjans dels 90, que es formalitza contra el religiós després que se’n presentés una el 2019 per uns fets que haurien succeït a la dècada dels 80. Els Mossos d’Esquadra van arribar a investigar el frare, que segons la informació d’aquest diari va admetre davant dels investigadors haver abusat d’alumnes del Grup Infantil Carmelità, però la causa es va arxivar a l’haver-li prescrit els fets. La segona denúncia va ser presentada per una dona el juliol passat, per la qual cosa el jutge ha tornat a obrir diligències, que podrien tornar a arxivar-se arran de la mort del denunciat.
Els abusos sexuals a menors es remuntarien a quan Carles Lloig Rodó s’ocupava del grup infantil durant els anys 70, 80 i 90. El frare va ser apartat del grup el 1997 i va residir a la seu dels Carmelites de Barcelona fins que va morir el 2022. El 2019, l’actuació policial es va iniciar després que un antic membre del GIC presentés una denúncia en la qual assegurava haver estat víctima de dos agressions per part del religiós durant la dècada dels vuitanta a la seu dels Carmelites ubicada a la plaça del Carme de Tàrrega. Segons El Periódico, la segona denunciant era exalumna del col·legi Jacint Verdaguer. Lloig feia classes de religió en aquesta escola i en una altra de la mateixa població, l’Àngel Guimerà. “Amb el temps he sabut que a altres noies els va passar el mateix que a mi, Lloig es va encapritxar d’algunes de nosaltres. Elegia les víctimes a l’escola i ens portava a la seu del GIC, on podia fer el que volia”, va assegurar aquest diari.
Pel Grup Infantil Carmelità, actualment inactiu, van passar molts menors durant els anys que va estar en funcionament, des que el frare el va fundar el 1972 i fins que va deixar de dirigir-lo el 1997.