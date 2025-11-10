CERTÀMENS
Formatge, tradició i esport al Palau
L’onzena Mostra de Formatges Artesans aconsegueix un rècord amb 15 productors participants. Les jugadores del Club d’Hoquei Vila-sana van ser elegides Formatgeres d’Honor
La Mostra de Formatges Artesans del Palau d’Anglesola va reunir ahir productes locals, tradició i, per primera vegada, esport. I és que les jugadores del Club Hoquei Patins Vila-sana, primer club català a guanyar el Mundial de Clubs femení, van ser nomenades Formatgeres d’Honor. La capitana, Maria Porta, va agrair el reconeixement i va reivindicar “la força dels pobles petits per fer coses grans”. L’esdeveniment arriba aquest any al rècord de quinze formatgeries participants, algunes de la demarcació de Lleida com Formatges Camps del Palau; Cal Quitèria d’Almacelles; L’Oliva d’Oliana i Monber d’Agramunt.
En l’onzena edició, el pavelló poliesportiu local va acollir degustacions, venda directa, tallers infantils, cuina en directe, tastos guiats, música, espectacles i sortejos, a més de l’encontre de vehicles clàssics i un sopar maridatge la nit anterior. L’acte institucional va comptar amb la presència del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia de la Generalitat, Joan Gòdia, que va reivindicar el paper del formatge artesanal com a “essència” d’un territori que uneix pastures, estacionalitat i ofici transmès de generació en generació, i va subratllar l’impacte en l’economia rural i la sostenibilitat.
Per la seua banda, el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, va felicitar l’organització per una mostra que “posa de relleu el que som com a territori” i va defensar amb orgull la qualitat del producte lleidatà.
L’alcalde, Francesc Balcells, va agrair la implicació de productors, voluntariat i públic, i va destacar el rècord de 15 formatgeries. Les autoritats, al costat de la pubilla i l’hereu, van participar en l’entrega de premis del concurs de pastissos de formatge, que van guanyar Tania i Lia a la categoria infantil i Christian Rodó a la d’adults, amb una proposta de roquefort, mel i nous.