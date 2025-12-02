Docents denuncien que han de treballar a 300 km de casa
Tot i haver-hi vacants més a prop, segons CSIF
El sindicat CSIF denuncia la “greu situació” que viuen centenars de docents que s’han de desplaçar fins a 300 quilòmetres del seu domicili per fer classe, arran de les adjudicacions de places que el departament d’Educació va efectuar a l’estiu.
Com ja va informar aquest diari, hi ha mestres lleidatans que es veuen obligats a anar cada dia a municipis de Girona. El sindicat va advertir que gairebé 300 docents catalans treballen a una distància d’entre 150 i 300 quilòmetres de les seves llars, malgrat l’aparició de noves vacants en centres més propers.
“Aquesta situació ha generat un còctel emocional i físic insostenible, alguns professionals es veuen obligats a demanar la baixa per ansietat, estrès o esgotament.” CSIF denuncia que Educació “continua sense oferir resposta ni solucions, un maltractament institucional”.