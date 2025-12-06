ADMINISTRACIÓ
Una viudetat que arriba dos anys tard
Una veïna de Cervera ha cobrat ara uns 17.000 euros de tots els endarreriments des de la mort del seu marit el març del 2024. “La sorpresa ha estat total, estem molt contents”, destaca la filla
Manuela Regueiro és una veïna de Cervera de 84 anys que, després d’un any i mig de gestions, ha rebut tots els endarreriments corresponents a la pensió mínima de viudetat, uns 17.000 euros. Els diners van ser ingressats al seu compte ahir després de 21 mesos d’espera. A més, està previst que el proper 24 de desembre percebi la mensualitat ordinària, uns 800 euros, de forma regular.
La seua filla, Imma Closa, va relatar emocionada a SEGRE que “la sorpresa ha estat total” al revisar la llibreta del banc: “He anat a veure el que havia cobrat el meu marit i, per casualitat, també he mirat el compte que tinc amb la meua mare i he flipat, perquè no ens ho esperàvem, almenys fins a finals d’aquest mes, de manera que estem molt contents”. “Vaig trucar de seguida a la meua mare, que es va emocionar moltíssim, i, després a tota la família, a José Crespín, subdelegat del Govern a Lleida, i també vaig enviar un missatge d’agraïment a l’alcalde de Cervera, Jan Pomés, perquè ens han ajudat molt”, va afegir.
Després de tot aquest infern d’errors administratius, Closa va indicar que, “ara que ja hem cobrat, volem oblidar-nos de tot. Per fi podem dir que veiem la llum al final del túnel i que el final ara sí que és feliç”.
La difusió del seu cas en els mitjans de comunicació va ser determinant per resoldre la situació. Després de fer-se públic a RAC1 i després a SEGRE i Lleida TV, entre altres mitjans, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) va accelerar la tramitació, que havia quedat bloquejada durant gairebé dos anys per errors administratius, ja que no li reconeixien el certificat de matrimoni de Suïssa. Després de vint mesos d’espera per al certificat de matrimoni emès pel Registre Civil, el document va arribar finalment a mitjans del passat de novembre, la qual cosa va permetre iniciar el procés definitiu per concedir la pensió.
La Manuela, originària de la Corunya, va enviduar el 19 de març del 2024. Havia viscut a Suïssa amb el seu marit, Ramon, natural de Bellmunt de Segarra, on es van casar el 1965 i van tenir el seu primer fill.
El 1967 es van traslladar a Cervera, on van nàixer els seus altres dos fills. Regueiro va treballar durant anys netejant cases, però mai va cotitzar a la Seguretat Social, per la qual cosa no percep pensió de jubilació. Aquests gairebé dos anys sense cobrar la pensió de viudetat, ha depès totalment del suport dels seus fills.