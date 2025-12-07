PREMIS
Dos espanyols estableixen un rècord mundial dels skate elèctrics: 95km amb una sola càrrega
Fa dos anys van protagonitzar el viatge més llarg fet mai amb monopatí
La creadora de contingut Evangelina González i l'enginyer i fabricant David de la Vega han establert un nou rècord mundial dels skates elèctrics al recòrrer 95,93 km utilitzant només una càrrega de bateria.
El trajecte va durar 9 hores i 43 minuts, on primer van vorejar part de l'anell verd de Madrid durants uns 65 km i després es van dirigir a la serra fins arribar a Tres Cantos.
La prova es va realitzar seguint una ruta que complia les exigències tècniques de Guiness World Records, que havia d'incloure desnivell positiu, registre amb GPS i verificació continua amb testimonis repartits per tot el trajecte.
González i de la Vega treballen a BEWATT, una empresa de mobilitat elèctrica espanyola que ja ha fet història en altres ocasions.
Fa dos anys van protagonitzar el viatge més llarg realitzat amb un monopatí elèctric: van recórrer 2.135,70 quilòmetres, o el que és el mateix, la distància que separa la ciutat alemanya de Frankfurt de Madrid.
En aquesta ocasió, el repte que s’havien fixat era arribar als 100 quilòmetres amb una sola càrrega de bateria, i han estat molt a prop d’aconseguir-ho.
“Tan un patinet com un monopatí o skate elèctric solen tenir una autonomia d’entre 25 i 35 quilòmetres”, explica De la Vega, també director de producció i desenvolupament de BEWATT.
La diferència que han assolit amb aquesta marca rau en què la fabricació de les seves bateries es realitza a Madrid. “Això dona un cert valor afegit al producte, el millora, perquè els altres components també els fabriquem aquí”, assenyala l’enginyer des de la seva seu a la localitat madrilenya de Tres Cantos.
Un model fet per a ciutat
El model amb què han batut el rècord està equipat amb una bateria de 1.776 W/h i una taula de fusta, cosa que li permet tenir més flexibilitat i ser més còmode a l’hora de rodar.
També té unes rodes pneumàtiques, “que s’agraeixen molt perquè, malauradament, els paviments de les ciutats estan força malament i aquest tipus de rodes absorbeixen totes les vibracions del terreny”, especifica el director de desenvolupament mentre mostra el monopatí en qüestió.
El rècord l’han aconseguit amb un skate elèctric, un mitjà de mobilitat que normalment s’utilitza més per oci que no pas per desplaçar-se d’un lloc a un altre.
L’única cosa que el diferencia d’un monopatí habitual és que el skater és qui decideix a quina velocitat avança o frena amb un comandament de control remot que porta a la mà i que utilitza durant tot el recorregut.
“El nostre perfil de públic no són joves de 20 anys, sinó persones d’entre 35 i 50 anys que provenen d’esports de lliscament, com ara el surf, l’snow o l’skate tradicional”, assenyala De la Vega.
La gamma de preus amb què venen el seu producte varia molt perquè, a l’hora de fabricar-los, intenten adaptar-se “a les necessitats de cada persona”, subratlla el director de producció. És per això que el rang de preus oscil·la entre els 1.000 euros i els més cars, que s’acosten als 3.000 euros.