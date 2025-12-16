POBLACIÓ
‘Sí, vull’ a partir dels 60 anys: consulta les dades de matrimonis i divorcis a la província de Lleida
Els lleidatans que es casen a aquesta edat es tripliquen en deu anys, una xifra que es duplica en el cas de les dones. Més del 94% de les celebracions el 2024 van ser exclusivament civils
Tenir més de 60 anys fa temps que va deixar de ser un impediment per donar el sí, vull. L’última estadística de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) així ho reflecteix, amb un increment més alt entre els homes. Així, l’any passat 122 lleidatans a partir dels 60 van contreure matrimoni, una xifra que s’ha triplicat respecte al 2014.
En el cas de les dones, s’ha duplicat l’última dècada fins a assolir les 54 el 2024. Les xifres també assenyalen que els matrimonis a la tercera edat també estan a l’alça.
El 2024, 35 homes residents a les comarques lleidatanes que tenien 70 anys o més es van casar, gairebé el triple que fa deu anys. En el cas de les dones, la xifra és molt més baixa, amb 7, malgrat que també s’ha disparat l’última dècada.
Segons Idescat, l’edat a casar-se per primera vegada és més elevada en l’àmbit metropolità, seguida de l’Alt Pirineu i Aran (37,4 anys per als nuvis i 35,1 anys, les núvies). A l’altre extrem, les Terres de l’Ebre i Ponent són els àmbits en què el primer matrimoni es contreu a edats més joves (36,4 anys ells i 33,9 anys elles, en ambdós casos).
En total, el 2024 es van registrar 1.464 matrimonis a la demarcació de Lleida, la qual cosa implica un increment del 3,17% respecte als 1.419 de l’any anterior. D’aquests, 1.421 van ser de parelles de diferent sexe i 43, del mateix (13 homes i homes i 30, dona i dona). D’altra banda, els formats per ambdós cònjuges de nacionalitat espanyola són majoritaris, amb un 78,6% del total, i els matrimonis mixtos (un membre de la parella amb nacionalitat estrangera i l’altre espanyola) van sumar-ne 271.
També s’ha consolidat la preferència dels nuvis de fer el pas en cerimònies civils. Segons les dades d’Idescat, el 2024 prop del 94,5% dels enllaços van ser exclusivament civils. Una tendència que contrasta amb la de fa 24 anys, quan les celebracions religioses van representar el 72% del total, amb xifres de l’any 2000.
Per comarques, al Pallars Jussà i l’Alt Urgell és on més va augmentar el nombre de matrimonis, amb un increment 29,7% i el 26,4% respectivament. En canvi, al Solsonès van caure un 24% i un 15,9% a les Garrigues.
Baixen els divorcis
D’altra banda, els tribunals lleidatans van registrar el tercer trimestre d’aquest any 159 demandes de dissolució matrimonial, amb un descens del 7%. Concretament, hi va haver 158 divorcis, dels quals més del 72% van ser consensuats, i només una separació.
També hi va haver menys demandes de modificació de mesures fins a 49 i les de guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials, amb 90, van augmentar un 34%.
Dos de cada deu bodes, de persones divorciades
L’estadística de l’Idescat mostra que 8 de cada 10 matrimonis registrats el 2024 a Ponent van ser de persones solteres i només dos de divorciades. Els formats per dos cònjuges de nacionalitat espanyola són majoritaris, amb un 78,6% del total.
Menys demandes per dissolució matrimonial
El Consell General del Poder Judicial va publicar ahir les xifres de demandes per dissolució matrimonial registrades el tercer trimestre del 2025. A les comarques lleidatanes, se’n van presentar 159, un 7% menys respecte al mateix període de l’any passat. Sí que van augmentar les relatives a guarda, custòdia i aliments de fills no matrimonials.