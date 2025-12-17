EQUIPAMENTS
Lo Baratillo ja s’exhibeix al Casino
La sala d’exposicions municipal de Lleida mostra uns vint-i-cinc joguets antics de l’històric comerç del carrer Major. L’edifici habilitarà un espai per recordar la col·lecció
Lo Baratillo va fer ahir un pas més per a la seua anhelada resurrecció. L’històric i singular comerç de joguets del carrer Major de Lleida, que va tancar portes fa gairebé cinquanta anys, pot visitar-se fins a l’1 de febrer a la sala d’exposicions municipal de Lleida, a Blondel, als baixos de l’edifici del Casino Principal. En realitat, l’exposició només exhibeix unes 25 peces de les més de tres mil que conserva com un autèntic tresor Manel Gigó, que porta dècades amb una il·lusió entre cella i cella: obrir un museu a Lleida perquè tot aquest patrimoni que guarda en desenes de caixes en un magatzem no es perdi.
L’exposició, que va estrenar l’alcalde, Fèlix Larrosa, suposa doncs un tast de la memòria més sentimental de la ciutat al segle XX. Larrosa va assegurar que és un pas més en la recuperació d’aquesta col·lecció, en el marc del projecte de transformació del Casino en la casa del comerç i el turisme de Lleida. Així, l’alcalde va assenyalar que “l’edifici comptarà amb un espai estable que permetrà anar mostrant la col·lecció de joguets d’una forma periòdica”, i recordar d’aquesta manera com eren els joguets abans de la invasió de l’audiovisual.
El mes de juliol passat es va estrenar a l’escala del Casino un mural amb fotografies de la façana de Lo Baratillo, com va recordar Camil·la Minguell, tècnica de la regidoria de Cultura, que va destacar les imatges històriques obra dels fotògrafs Ton Sirera i Josep Gómez-Vidal.
Joguets icònics
Ara, protegits rere una gran vitrina a tall d’aparador de la botiga, el públic pot disfrutar de diversos joguets icònics: dos orguenets restaurats (dels sis que conserva Gigó) que, accionant la manovella, feien les delícies dels més petits a l’entrada de l’establiment; el gran rei mag en forma de bústia en la qual els nens llançaven les seues cartes de Reixos; o un teatret de titelles original de Hertha Frankel, una de les artistes més populars a l’Espanya dels seixanta i principis dels setanta gràcies als seus programes infantils a TVE.
Al costat d’aquests tresors, també joguets de cartró i fusta; caixes dels populars Juegos Reunidos Geyper i de l’encara més famós Tren Payá; o figuretes inspirades en els personatges de la Familia Telerín, que cada nit convidava des de la televisió els nens a ficar-se al llit.
“Són joguets que van il·lusionar a Lleida moltes generacions des de Lo Baratillo, un referent de la ciutat durant dècades”, va afegir Gigó.