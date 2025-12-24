SORTEJOS
I ara... toca el Nen
Cues a les administracions per cobrar els dècims de Nadal premiats i provar sort per al 6 de gener. Els lleidatans podran recuperar entre 12 i 13 milions, el 20% de la seua inversió
Les administracions de les comarques lleidatanes es van omplir ahir d’afortunats a la recerca de cobrar els seus premis, menudalles i acabaments per recuperar la inversió en el Sorteig Extraordinari de Nadal celebrat dilluns. Els lleidatans poden arribar a recobrar entre 12 i 13 milions d’euros aproximadament, és a dir, al voltant d’un 20% de les vendes del sorteig, segons el delegat a Lleida de Loteries i Apostes de l’Estat, Jesús Colell. “Com que no han caigut premis especialment grans, la recuperació serà menor que en altres anys”, assenyala. El 2023, per exemple, va ser de 19 milions.
A nivell estatal, l’organisme ja va pagar dilluns mateix un total de 70.248.260 euros en premis als guanyadors que els van reclamar. Del total, 2.070.700 euros corresponen als premis majors (aquells superiors a 2.000 euros que abonen les entitats financeres), i 68.177.560 euros corresponents a premis menors (d’import inferior a 2.000 euros, que s’abonen en els punts de venda).
Paral·lelament, van fer cua ahir aquells que continuen creient en la sort, per invertir –o fins i tot reinvertir els guanys de dilluns– en la loteria del Nen del 6 de gener. Loteries i Apostes de l’Estat apunta que a la demarcació de Lleida ja s’han venut 9.700.000 euros, en forma de més de 484.710 dècims, la qual cosa suposa una despesa per habitant de 21,5 euros. De Catalunya, Lleida és el territori que més inverteix enguany en el Nen, doblant la despesa de la resta de demarcacions. A més, en comparació amb l’any passat, a les comarques de Ponent la venda d’aquest sorteig ha pujat un 3,46%.
Amb tot, l’última vegada que Lleida va ser agraciada amb el primer premi del Nen va ser el 2020 (abans, el 1996 i el 2016). Prèviament, havia anat a parar a Sort (el 1994 i el 1996) i a Tremp (el 1998).
La protectora Lydia Argilés reparteix 25.000 euros
“Per a nosaltres és un respir!”, exclama Lydia Argilés, responsable de la protectora d’animals lleidatana que porta el seu nom, després que el número del qual va vendre participacions, el 27625, fos agraciat amb la menudalla i repartís 25.000 €. “Fa anys que juguem a aquest mateix número”, explica i afegeix: “Si els seus compradors rebutgen cobrar el premi, els beneficis aniran per al refugi, que ens vindria molt bé, però això ja depèn de cadascú”.
Un poble de 23 habitants guanya 140 milions
Si bé va escatxigar molt poc Lleida, la loteria va repartir milions d’euros a tot l’Estat, sobretot a Lleó i Madrid. En Manzaneda de Cabrera (Lleó), un poble de tan sols 23 veïns que va viure un infern durant els incendis que van assolar el nord d’Espanya a l’estiu, van veure ploure 140 milions. La seua Associació de Campaners, creada fa 4 anys per conservar i potenciar una tradició ancestral del poble, havia venut 350 dècims del número 79432, agraciats cada un amb els 400.000 € de la grossa, botí que ara es repartiran entre familiars, amics i visitants.