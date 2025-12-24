SALUT
Millora de l’accessibilitat sensorial a l’hospital
Projecte pioner impulsat per l’Arnau i Santa Maria. Per aconseguir una atenció més humana, inclusiva i sostenible
Els hospitals de Lleida impulsen un projecte pioner sobre experiència del pacient i accessibilitat sensorial. El projecte Estudi de l’accesibilitat en pacients amb discapacitat sensorial atesos a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova i a l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida s’ha portat a terme gràcies la Beca d’Investigació 2024 de la Societat Espanyola de Qualitat Assistencial i la Fundació Espanyola de Qualitat, i s’ha consolidat com una iniciativa innovadora per avançar cap a una atenció més inclusiva, humana i sostenible als centres sanitaris.
La investigació, coordinada des de la Unitat de Qualitat i Seguretat del Pacient, té com a objectiu analitzar les barreres de comunicació i accessibilitat que afecten les persones ateses amb discapacitat auditiva i visual durant la seua estada hospitalària i proposar estratègies concretes per millorar l’experiència i la seguretat. El treball s’ha desenvolupat amb tècniques qualitatives de caràcter participatiu amb pacients, familiars i professionals amb discapacitat sensorial.
El projecte ha estat coordinat per María José Ruiz Montilla, amb la col·laboració d’entitats i associacions de persones amb discapacitat sensorial de Lleida, a més del suport de professionals de diferents disciplines. En el cas dels pacients, per exemple, se’ls ha acompanyat per conèixer en temps real la seua experiència.
Els resultats del treball han permès disposar d’un qüestionari validat per avaluar l’experiència d’aquests pacients. Així, permetrà generar accions de millora que s’incorporaran en els plans de qualitat i seguretat dels hospitals, millorant l’accessibilitat i la seguretat de les persones en l’atenció en els dos centres sanitaris.
“Aquest projecte no només identifica dificultats, sinó que proposa solucions per garantir una atenció segura i accessible per a tothom. És un pas endavant cap a uns hospitals més humans i inclusius”, explica Ruiz Montilla, també infermera de Qualitat i Seguretat del Pacient.