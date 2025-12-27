INICIATIVES
Entitats lleidatanes organitzen un punt de recollida de material per a les persones desallotjades del B9 de Badalona
Demanen col·laboració ciutadana amb l'aportació de roba, productes d'higiene personal i menjar
L'Ateneu Coopeatiu La Baula, Fruita amb Justícia Social i l'Associació Ndiatiguia de Lleida han habilitat un punt de recollida de material solidari per a les persones desallotjades el passat 17 de desembre de l'antic institut B9 de Badalona.
El punt es troba al local de La Baula, ubicat al carrer Nord de Lleida, i les entitats fan una crida a la col·laboració de la ciutadania. Entre el material que es demana s'hi troba roba d'hivern, com mitjons, roba interior, samarretes tèrmiques i gorres; productes d'higiene personal, com tovalloletes i esponges; i aigua, i preguen que no es porti vestimenta d'estiu ni menjar.
La previsió és que demà diumenge el punt també estigui obert - es va habilitar aquest dilluns - i posteriorment el material es porti a Badalona.
En declaracions a l'ACN, Maria Taribó, de l'Ateneu la Baula, ha explicat que aquest dissabte "ha estat el dia de més afluència i demà també esperem que la gent s'animi a portar coses", alhora que ha considerat que "el desallotjament del B9 no és un fet aïllat ni excepcional".
Així doncs, Taribó manifesta que "no es pot mirar cap a una altra banda" i que "els problemes s'han d'abordar col·lectivament". "Només així es pot plantar cara a la divisió, als discursos racistes i a les problemàtiques del dia a dia", ha conclòs.