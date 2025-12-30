NADAL
Màgia i il·lusió a Torrefarrera: Tres emissaris dels Reis d’Orient amb set carrosses recullen les cartes dels més petits
Amb música, espectacles i un berenar per a 3.000 persones
Els tres emissaris dels Reis Mags van protagonitzar ahir una espectacular cavalcada a Torrefarrera per recollir les cartes de nens i nenes amb els seus desitjos dirigides a Ses Majestats d’Orient. La iniciativa està organitzada pel Grup ICG, a través de la seua Fundació, i l’ajuntament, amb la col·laboració de firmes del parc empresarial: Store by La Perfumeria, Natural Òptics i Naturdis Gourmet, així com Hiopos i CashDro. A partir de les sis de la tarda, les set carrosses van iniciar el recorregut pels carrers del municipi acompanyades de música, gegants, fades i altres personatges màgics.
Una vegada finalitzada la rua, els tres emissaris es van instal·lar en una carpa climatitzada a l’exterior de les instal·lacions d’ICG Software per rebre, acompanyats pels patges, els més petits, que els van entregar les missives que han escrit dirigides als Reis d’Orient. Els nens i nenes van rebre una invitació per poder assistir al Parc de Nadal, que se celebrarà des de demà al 4 de gener. També hi va haver actuacions de diversos grups com la Coral de Torrefarrera, La Dansa Estudi, La Baldufa amb el seu zepelí, la Xaranga HoPeta, el grup Twirlings, els batucaires del grup Re-volta, els gegants i grallers de Torrefarrera, així com altres agrupacions locals. Així mateix, estava previst l’espectacle teatral Abrassa el Nadal i una xocolatada per a 3.000 persones a càrrec de l’Associació Amics de la Cuina de Torrefarrera. Per preparar aquest berenar es s’han utilitzat més de 150 quilos de cacau i 400 litres de llet, acompanyats de coca.
Des de l’organització van destacar que el cartell d’aquest any incorpora el dibuix guanyador del concurs en què han participat 40 alumnes d’escoles del Segrià. El premi va ser per a Maria Yuguero Riu, del col·legi Mater Salvatoris de Lleida. En la cavalcada de l’any passat, van participar prop de 800 nens.