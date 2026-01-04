FESTES
La màgia de Lo Baratillo encara brilla: Una exposició reuneix 25 peces de l’emblemàtica botiga de Lleida
Crear un museu permanent, objectiu per preservar la seua memòria
Va tancar portes el 1978 però la seua màgia continua més viva que mai. Lo Baratillo perviu en la memòria dels lleidatans i aquells que vulguin reviure la seua infància, o conèixer com eren els joguets d’antany, poden visitar l’exposició instal·lada als baixos de l’edifici del Casino Principal de Lleida fins a l’1 de febrer. Només s’exhibeixen unes 25 peces de les més de tres mil que conserva com un tresor Manel Gigó, que fa dècades que treballa per aconseguir que s’obri un museu perquè tot aquest patrimoni no es perdi.
En una conversa amb SEGRE, Gigó destaca el gran valor històric i sentimental que tenen aquests joguets, que daten des del 1900 fins als 1980. “Són únics i molt especials, tots representen una època i un espai màgic al cor de Lleida”, defensa. Entre aquests es troba el gran rei mag en forma de bústia en la qual els nens llançaven les seues cartes als Reis, com també va fer Gigó en la seua infància. “Cada Nadal era a la botiga i és una de les peces més antigues, ja que tenim fotos del 1940 en les quals ja apareix”, explica. També s’exposen dos orguenets restaurats que, accionant-los la maneta, feien les delícies dels més petits a l’entrada de l’establiment. Gigó no oblida el teatret de marionetes original de Herta Frankel, una de les artistes més populars dels seixanta i principis dels setanta pels seus programes infantils a TVE. “En aquella època, els fabricants de joguets van començar a inspirar-se en la televisió, una cosa que ara es considera normal”, relata.
Altres tresors d’aquest petit tast nadalenc són el famós Tren Payá o figuretes inspirades en els personatges de la Familia Telerín, que cada nit des de la televisió convidaven els nens i nenes a anar-se’n a dormir. No hi falten peces de Meccano o caixes dels populars Juegos Reunidos Geyper. “És una mínima representació de la col·lecció, en la qual hi ha de tot, fins i tot amb caixes encara per obrir, només ens falta un espai digne”, recorda Gigó. De fet, des que va començar a reunir aquesta col·lecció, als 80, la seua il·lusió és poder obrir un museu “perquè tots aquests records no es perdin”.
“Nens d’abans i d’ara estan il·lusionats”
Són molts els que recorden els seus anys d’infància amb els joguets de Lo Baratillo, però també desperta interès entre aquells que no van conèixer aquest espai màgic “amb vida pròpia”. Segons Gigó, cal recuperar-lo també per a les noves generacions, amb un museu estable que considera que tindrà molt èxit de públic i ajudarà a preservar un patrimoni de Lleida. “Hi ha interès i il·lusió, esperem que es pugui materialitzar”, confia.