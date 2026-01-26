GASTRONOMIA
Tugues, premiada com la millor pastisseria de Ponent
Guanya la Fava d’Or per setè any consecutiu. La Fa, Carme i Terés de Lleida i Vilà de Tàrrega, entre les 50 millors
La novena edició de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts va tornar a premiar dissabte passat Tugues de Lleida amb la Fava d’Or com la millor pastisseria de Ponent. Un premi que l’establiment guanya de forma consecutiva des del 2020. Per la seua part, la Pastisseria Carme, Fa Pastisseria i Terés, a la capital del Segrià, i Vilà de Tàrrega, formen part del top 50 de les millores pastisseries de Catalunya, llista en la qual també figura Tugues, i van rebre una Fava de Cacau, que reconeixen la qualitat dels establiments de perfils i tendències de tot el país.
A més dels reconeixements a les millors pastisseries, els Fava de Cacau va premiar la Magma BakweryLab, de Poblenou, a Barcelona, com la més innovadora. Es tracta d’un local vegà que marca tendència amb l’acadèmia vegana WildSlice. El guardó per a la Pastisseria amb més valor històric va ser per a Dulces Alemán el 1912, d’Amposta, un establiment amb una rica història i tradició. Ahir es van celebrar demostracions a càrrec de cinc reconeguts professionals: la pastisseria índia TejasviChandela, els mexicans Alan Rubio i Maite Otegui, els catalans Miquel Zaguirre i Mar Ibáñez.