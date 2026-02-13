POBLACIÓ
Lleida continua guanyant població i arriba als 464.656 residents el 2026
Els habitants nascuts a l’estranger pugen un 6,6% en un any i representen el 25,8%
La població resident a les comarques lleidatanes es va situar l’1 de gener del 2026 en un total de 464.656 persones, la qual cosa n’implica 6.430 més en un any, segons l’Estadística Contínua de Població publicada ahir per l’INE. En el conjunt de l’Estat, la xifra va assolir la més alta de la història gràcies a l’arribada de persones nascudes en altres països, que supera per primera vegada els 10 milions d’habitants.
També a la província de Lleida, el creixement poblacional es va deure a l’increment de persones nascudes a l’estranger, que va augmentar un 6,6% fins a un total de 120.180 residents, representant el 25,8% del total d’habitants. En canvi, el número de nascuts a Espanya va disminuir lleugerament, un 0,3%, respecte a l’1 de gener del 2025, fins als 344.476 residents a les comarques de Ponent. Aquesta població nascuda a l’estranger va ser més gran que la de nacionalitat estrangera (103.706 persones), a causa dels processos d’adquisicions de nacionalitat espanyola.
Les principals nacionalitats dels immigrants arribats durant l’últim trimestre del 2025 a Lleida van ser marroquina (amb 450 arribades), colombiana (410) i peruana (230). Per la seua part, les nacionalitats més nombroses dels emigrants que van partir de la província a l’estranger van ser romanesa i marroquina, amb la mateixa xifra de 210 sortides i espanyola, amb 90.
Per altra banda, segons l’estadística de l’INE, el nombre de llars es va situar a començaments d’aquest any en els 180.792 a la província de Lleida, amb un augment de 2.014 respecte al mateix període de l’any passat. Per mida, es pot destacar que continua augmentat el nombre de lleidatans que viuen sols, amb 51.323 llars unipersonals, superant la resta de tipus de famílies. Representen el 28,4 per cent del total de llars lleidatanes.
Al conjunt de Catalunya, les persones de nacionalitat estrangera han crescut més de tres punts en els últims cinc anys i ja s’atansen a la cinquena part de la població. A 1 de gener del 2026, arribaven al 19,3%, un total d’1,58 milions de persones. Mentrestant, les persones que, independentment de la nacionalitat, van nàixer a l’estranger han augmentat sis punts en el mateix període, fins al 26,1% del total (2,14 milions de persones). Així, el conjunt de la població catalana arriba per primera vegada als 8,2 milions.