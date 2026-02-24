Quan es canvia a l’horari d’estiu: quin dia i a quina hora s’avança el rellotge
Els espanyols perdran una hora de son amb l’ajustament horari
El canvi d’hora a l’horari d’estiu el 2026 tindrà lloc la matinada del 28 al 29 de març a Espanya, segons el calendari oficial publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Els ciutadans hauran d’avançar els seus rellotges de les 2:00 a les 3:00 hores, la qual cosa suposa la pèrdua d’una hora de son durant aquella nit.
Aquest ajustament horari, que es realitza amb caràcter obligatori a tot el territori nacional, respon a l’objectiu d’aprofitar la llum diürna durant els mesos de primavera i estiu. La mesura busca reduir la dependència de la il·luminació artificial i disminuir el consum elèctric. Com cada any, el canvi es produeix l’últim diumenge de març, garantint un calendari predictible i uniforme per a totes les comunitats autònomes.
Espanya manté el sistema de canvi horari bianual, a diferència d’altres països europeus que han optat per suprimir-lo. Ucraïna, des del 2024, va decidir no modificar els seus rellotges en considerar que el canvi d’hora afecta negativament els bioritmes de les persones.
Durada de l’horari d’estiu
Amb aquest ajustament es dona pas al període primavera-estiu, on els dies són més llargs i les nits més curtes. L’horari d’estiu es mantindrà vigent durant set mesos, fins el diumenge 25 d’octubre de 2026, quan es produeixi el següent canvi horari.
Conseqüències de l’avançament del rellotge
El canvi horari amplia les hores de llum durant la tarda, la qual cosa afavoreix una vida social i laboral més activa. Tanmateix, l'alba es produeix lleugerament més tard durant aquest període estacional.