L'ACA alerta que els cabals de diversos rius catalans han assolit el llindar de perill
Protecció Civil demana evitar accessos a rieres
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Protecció Civil han emès una alerta davant l'increment significatiu del cabal de diversos rius a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Els cursos fluvials més afectats són el Ter a Sant Joan de les Abadesses i el Ges a Torelló, que han assolit els llindars de perill, mentre que el Fluvià presenta nivells preocupants a diverses poblacions.
En concret, el riu Ter al Ripollès i el Ges a Osona han superat els nivells de seguretat establerts per les autoritats. Pel que fa al riu Fluvià, a Esponellà el cabal ha augmentat notablement i l'ACA ha advertit que és molt probable que continuï pujant fins a assolir el nivell de perill. Aquest mateix curs fluvial també presenta cabals alts a Olot, mentre que el riu Muga a Sant Llorenç de la Muga i Boadella d'Empordà registra igualment nivells elevats.
Davant d'aquesta situació de risc, l'ACA ha demanat a la ciutadania que eviti els accessos a rius, rieres i guals per prevenir incidents relacionats amb l'augment del cabal i la possible crescuda dels cursos d'aigua.
La CHE adverteix de crescudes sobtades al sector sud-est de la conca de l'Ebre
Paral·lelament, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) ha alertat de la possibilitat que es produeixin crescudes sobtades importants als barrancs i cursos menors dins de la xarxa fluvial del sector sud-est de la conca. Aquesta advertència afecta les conques del Jalón i Ribera de l'Ebre (Aragó), del Guadalope (Terol i Castelló), Matarranya (Terol i Tarragona) i el sector del tram baix de l'Ebre (Tarragona).
Segons el pronòstic meteorològic de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per les properes 20 hores, s'esperen precipitacions intenses que poden superar els 20 litres per metre quadrat en menys d'una hora, tal com han apuntat des de la CHE.
Increment de cabal previst en múltiples rius entre divendres i dissabte
Addicionalment, entre el divendres 6 i la matinada del divendres al dissabte 7, es podran incrementar els cabals dels següents rius: Algàs, Matarranya, Bergantes, Guadalope, Martín, Aguas Vivas, Huerva, Jalón i els seus afluents, Queiles, Huecha, Alhama, Cidacos, Leza i Iregua, principalment.
Donada l'alta incertesa existent tant en el pronòstic meteorològic com hidrològic, no es pot descartar que es produeixin superacions dels llindars d'avís en alguna de les estacions d'aforament d'aquests rius al llarg del divendres i la matinada del dissabte. Aquest increment de cabals afectaria les comunitats autònomes d'Aragó, La Rioja i Navarra, principalment.