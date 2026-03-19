Primavera no apta per a al·lèrgics
Ponent registra els increments de pol·len més elevats en xiprer, plataner, olivera i freixe. Lleida és la localitat amb més nombre d’espècies d’al·lergògens amb tendència a augmentar
Lleida, després d’un hivern especialment plujós, se situa com una de les zones més afectades de Catalunya en aquesta primavera complicada per a les persones amb al·lèrgia, amb increments significatius en la majoria dels tipus de pol·len. Els arbres com el xiprer, el plataner, l’olivera i el freixe presenten tendències creixents, mentre que les herbes més al·lèrgiques (parietaria, gramínies i plantatge menor) es podrien mantenir actives fins al juliol.
Les pol·linitzacions hivernals de xiprer, avellaner, freixe i parietaria van començar al febrer amb nivells superiors a les mitjanes històriques del 1994 al 2025. Els especialistes adverteixen de l’efecte acumulatiu de diferents tipus de pol·len juntament amb la contaminació, que intensifica els símptomes.
La resta de Catalunya també afrontarà una primavera intensa, amb previsions d’altes concentracions de pol·len i una temporada més llarga de l’habitual. Les pluges de l’hivern i l’augment de les temperatures han afavorit la proliferació de plantes i han avançat els cicles de pol·linització, provocant un augment notable de les al·lèrgies entre la població. Segons la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), prop de dos milions de persones pateixen al·lèrgies respiratòries, amb rinitis present en el 25% de la població i asma al·lèrgica en un 12%, afectant especialment nens i adults de 35 a 40 anys.
La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC) alerta que aquestes malalties van en augment i que factors com el canvi climàtic i la contaminació agreugen el problema, fent essencial un diagnòstic precoç i l’adopció d’estratègies preventives per millorar la qualitat de vida dels pacients i reduir la seua exposició al pol·len. Entre aquestes mesures es recomana ventilar els habitatges a primera hora del matí o a la nit, evitar activitats a l’aire lliure durant les hores de màxima concentració de pol·len (al migdia i a la tarda) i protegir-se de la contaminació ambiental.
Per una altra banda, pel que respecta a Espanya els experts estimen que la temporada es podria estendre un 19 per cent més aquest any, mentre que la concentració anual de pol·len podria augmentar entre un 16 i un 40 per cent.