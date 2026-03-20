GUARDONS
“Als 50 ja ens tornem invisibles”
La presentadora de televisió Mari Pau Huguet recull el guardó de Dona Emblemàtica als Premis Hera. Pel seu compromís amb la visibilització professional de les dones
“A partir dels 50 anys, les dones ja ens tornem una mica invisibles, com la boira de Lleida!”, va criticar ahir amb ironia Mari Pau Huguet, poc abans de rebre la distinció de Dona Emblemàtica en la cinquena edició dels Premis Hera. La popular presentadora televisiva, nascuda a Estopanyà i criada a Lleida, va recollir “molt contenta i amb il·lusió” un guardó “que em donen a la meua ciutat”. Va afegir també rebre’l amb “gran responsabilitat” per la tasca de l’associació Hera, els premis de la qual distingeixen la trajectòria i el compromís de professionals que treballen per donar visibilitat a la menopausa i l’osteoporosi a Catalunya. Huguet, que va lamentar que “encara prima la joventut en molts àmbits”, va ser l’estrella mediàtica en aquesta entrega de premis, celebrada al restaurant Davall de la Llotja i presentada per Mariví Chacón (Lleida TV). L’entitat va distingir en aquesta ocasió la dietista i nutricionista lleidatana Alba Barbero; la doctora lleidatana especialista en l’impacte del son en la salut física i emocional Núria Roure; la periodista i dietista eivissenca Bàrbara Munar, i la psicòloga sabadellenca Clara Selva. La presidenta d’Hera, Maria Antònia Roca, va valorar els deu anys de l’associació i cinc d’aquests premis, "un temps que ha passat volant; la gent ara ens coneix i ens truca per organitzar activitats, però encara queda molta feina per fer, sobretot de difusió de la menopausa, encara molt desconeguda entre els joves, i de reivindicació de més atenció a la dona i més proves de densitometria òssia davant d’aquesta malaltia silenciosa i que no es veu, l’osteoporosi".