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Crida a defensar l’aranès, que es troba en estat “crític”: que sigui més present entre els joves i les noves tecnologies
La 32au Corsa Aran Per Sa Lengua reivindica que la llengua sigui més present entre els joves i els demana que facin servir les noves tecnologies per promoure-la. La cita va reunir centenars de persones
Centenars de persones procedents de diferents punts de la Val d’Aran van unir forces ahir en la 32au Corsa Aran Per Sa Lengua, una iniciativa organitzada pel col·lectiu Lengua Viua per reivindicar i promoure la parla de l’aranès. Es troba en un estat “crític”, ja que avui dia només és la llengua habitual per al 20% de la població del territori, segons van apuntar des de l’organització.
La jornada va començar a les 11.00 amb les sortides des de les diferents poblacions. En les més habituals (Les, Montgarri i Port de Vielha) es va poder veure diversitat de participants que lluïen la samarreta oficial d’aquest any (dissenyada per Maria Castet) amb el lema Èm aranesi, parlam aranés (Som aranesos, parlem aranès), un clar reflex del motiu d’aquesta iniciativa.
Els participants en la Corsa van començar a arribar a la meta habitual, la plaça del Conselh de Vielha, a partir de les 19.00. Una vegada completat el recorregut va començar la festa final, que va arrancar amb els parlaments de Lengua Viua. L’entitat va reivindicar la importància que la ciutadania creï consciència de la necessitat d’utilitzar l’aranès en totes les àrees de la vida corrent.
“Ens trobem en un moment en què la major part de la gent l’entén i sap llegir-lo, però compta amb un ús social mínim. Tots som responsables de la seua supervivència, i que millori el seu estat social. No s’ha de tenir vergonya de parlar-lo. Intenteu-ho. Només així, podem ajudar a revertir la situació actual”, va assenyalar la presidenta de Lengua Viua, Imma Caubet. “Els joves sou qui heu d’impulsar l’aranès amb més força. Teniu mecanismes i eines que poden facilitar-ne la difusió. Les noves tecnologies ens permeten arribar a qualsevol part del món. Aprofiteu-les, perquè la llengua ha de ser present també en aquesta àrea. Tota ajuda és indispensable perquè tingui present i, sobretot, futur”, va afegir.
Des del col·lectiu també es va considerar rellevant que l’aranès sigui més present en edats prematures, com en les escoles bressol, precisament perquè és quan els nens locals i els arribats de fora tenen més facilitat per aprendre’l.
El grup de música Nadau va tancar la jornada amb el tradicional concert de cançons araneses i occitanes.