TRADICIONS
Els Firals, una llegenda de tothom
El certamen va posar ahir el colofó a una 30a edició multitudinària, amb veïns i públic de totes les edats. La jornada va oferir el desenllaç de la història de Cal Bufalà, dansa, poesia i acrobàcies
La trentena edició dels Firals de Bellvís va acabar ahir després d’una intensa jornada d’activitats que va oferir espectacles de titelles, acrobàcies i malabars de foc, entre altres propostes, i que va posar el colofó a la renovada representació de la llegenda de l’Anella de Cal Bufalà. El programa va comptar amb la participació de centenars de persones de totes les edats, entre veïns que van formar part de les actuacions i espectadors, símptoma del bon estat de salut d’aquest certamen ambientat al segle XVII.
Les activitats van començar al matí amb una xocolatada popular, seguida d’una missa amb cant gregorià a càrrec de la Coral Espiga d’Or amb l’assistència dels nobles.
Passat el migdia va tenir lloc el tradicional repic de campanes i la celebració del bateig dels nens de la Casa Bufalà, que van ser homenatjats amb danses, gegants, el Ball del Búfal, xanques i acrobàcies a càrrec dels nens del poble.
A la tarda es van organitzar jocs infantils i de competició, una representació de titelles i el Firals Jam Slam, un recital de textos i poesia que aquest any celebra el desè aniversari. També hi va haver espai per als acròbates i els Saltimbankis. A partir de les 20.00 va tenir lloc el plat fort de la jornada, el desenllaç de la representació de la llegenda de l’Anella Cal Bufalà. Va comptar amb la participació dels habitants de Bellvís i amb un judici que va determinar el final dels protagonistes, el Joan i la Maria, i de la història.
El certamen esperava acabar a partir de les 22.00 amb la tradicional festa final, en la qual els protagonistes tornaven a ser els gegants, els acròbates, les danses i els malabars de foc.