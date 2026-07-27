L'IRBLleida ha publicat 408 treballs científics durant el 2025 i consolida el seu lideratge en recerca biomèdica
El 62% de les publicacions apareixen en revistes del primer quartil, amb 36 projectes competitius i 51 estudis clínics nous
L'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida ha tancat l'any 2025 amb 408 publicacions científiques, el 62% en revistes del primer quartil (Q1), consolidant així la seva posició com a referent en recerca biomèdica a Catalunya. Les dades, recollides a la Memòria 2025, reflecteixen l'impacte i la qualitat dels treballs desenvolupats per l'equip investigador del centre lleidatà, que compta amb 623 professionals distribuïts en 37 grups de recerca.
El centre ha operat durant l'exercici amb un pressupost anual d'11,9 milions d'euros, que ha permès impulsar 36 nous projectes competitius i iniciar 51 estudis clínics. L'institut disposa de 530 investigadors i investigadores, sota la direcció de 108 investigadors principals, que han aconseguit un factor d'impacte acumulat de 2.331,15 en les seves publicacions científiques.
Diego Arango, director de l'IRBLleida, ha valorat el període com "un any d'esforç compartit, progrés científic i consolidació institucional", subratllant que "el principal actiu de l'institut són les persones, un equip amb talent, compromís i ambició per continuar impulsant una recerca que contribueixi a transformar els reptes reals en millores per a la salut".
Integració institucional i projecció internacional
La memòria destaca la internacionalització i la transferència de coneixement com a eixos estratègics del centre, que manté la seva vinculació amb la Universitat de Lleida i els centres hospitalaris de referència a Ponent. L'IRBLleida continua desenvolupant activitats de divulgació científica i reforçant el seu compromís amb el territori lleidatà.
Perspectiva de futur i creixement sostingut
De cara als propers exercicis, la direcció de l'institut afronta els nous reptes amb la voluntat de continuar creixent i reforçar l'excel·lència científica, amb l'objectiu de generar un impacte cada vegada més significatiu sobre la salut de les persones. El centre forma part de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), que garanteix l'eficiència, la flexibilitat de gestió i la captació de talent dels centres de recerca catalans.