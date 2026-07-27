ÒBIT
Mor Jordi Quílez, un dels darrers supervivents del bombardeig del Liceu Escolar de Lleida
El seu testimoni, clau per saber què va passar el 2 de novembre del 1937 a Lleida
Jordi Quílez Cruellas, un dels exalumnes del Liceu Escolar de Lleida que van sobreviure al tràgic bombardeig feixista del 2 de novembre del 1937, va morir dissabte als 95 anys. El funeral per Quílez va tenir lloc ahir i l’ajuntament de Lleida va mostrar el condol en un missatge a les xarxes socials. Va afirmar que “ens unim en el record d’una figura vinculada a la memòria d’un dels episodis més tràgics de la nostra ciutat”.
El 2 de novembre del 1937, cap a les quatre de la tarda, nou bombarders italians van arrasar la ciutat de Lleida i van matar més de 210 persones, inclosos mig centenar d’alumnes i professors que en aquell moment es trobaven a les aules del Liceu Escolar. Quílez va ser un dels supervivents juntament amb Manel Sampedro, Josep Peiró, Ramon Ortín i els pedagogs Victorina Vila i Frederic Godàs, entre d’altres.
Anualment participava en l’homenatge davant l’escultura Memòria, Dignitat i Vida d’Agustín Ortega, que es troba a l’avinguda Blondel i ret un sentit homenatge a les víctimes mortals i als supervivents d’aquell fatídic dia.
En diverses ocasions, Jordi Quílez va explicar per a SEGRE com va viure aquell dia. Ho reproduïm a continuació: “Em faltava un mes per complir els set anys. Durant tot el matí vaig estar a classe i, a la tarda, havia d’anar al metge. Era al carrer al costat de casa meua esperant l’àvia quan van començar a caure les bombes. Un home que passava corrents per allà em va agafar en braços i em va ficar dins del portal. Em va protegir amb el seu cos fins que va acabar el bombardeig.”
Va assegurar també que “en aquell moment va arribar el meu pare a casa, que estava espantat perquè es pensava que jo havia anat a l’escola. Els meus germans sí que eren a classe, en una altra escola del carrer Cavallers, i no els trobàvem enlloc. Uns parents nostres els havien recollit i se’ls havien emportat a una torre per protegir-los. Des d’aleshores la vida es va fer llarga, perquè vam fugir de la ciutat caminant fins a Artesa de Segre. Després vam passar per Ponts, la Seu d’Urgell, Cervera, Barcelona i finalment vam anar a França. Quan els alemanys van envair el país vam tornar a Espanya. Recordo la por, la fam i la pena de fugir de casa. La guerra és una cosa terrible que fa mal a tothom.”