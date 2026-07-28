PATRIMONI
Aproven que el recinte catedralici de Santa Maria d’Urgell sigui un únic Bé Cultural d’Interès Nacional
El temple ja va ser declarat monument historicoartístic el 1931, encara que sense una delimitació concreta i ara opta a ser reconegut com a Patrimoni Mundial de la Unesco
El Govern ha previst aprovar avui la delimitació del Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) –en la categoria de monument històric– de la catedral de Santa Maria d’Urgell, a la Seu d’Urgell, i del seu entorn de protecció.
El temple ja va ser declarat monument historicoartístic el 1931, encara que sense una delimitació concreta i ara opta a ser reconegut com a Patrimoni Mundial de la Unesco dins de la candidatura transfronterera d’Els testimonis materials de la construcció del Coprincipat d’Andorra.
El recinte catedralici comprèn, a més de l’edifici de la catedral, el claustre, l’església de Sant Miquel i l’església de la Pietat.
Les catedrals, tradicionalment, no eren edificis aïllats, sinó que formaven part d’un conjunt episcopal més ampli que incloïa dependències, espais litúrgics complementaris i llocs per a la conservació del patrimoni.
Des del punt de vista històric, val a destacar que els espais esmentats han estat sempre connectats entre si, sent la catedral el centre del poder religiós i administratiu del bisbat d’Urgell. Amb aquesta acció, el departament de Cultura pretén unificar el recinte en un únic BCIN i delimitar un entorn de protecció comuna.