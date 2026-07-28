ASTRONOMIA
Un eclipsi solar total entre vinyes i música: les propostes de Mas Blanch i Jové i el Castell del Remei
El programa de Mas Blanch i Jové contempla una breu caminada (18.30) fins a un punt d’observació ubicat a gairebé 700 metres d’altitud.
Amb motiu de l’eclipsi solar total que es podrà disfrutar a les comarques lleidatanes el dimecres 12 d’agost, els cellers Mas Blanch i Jové i el Castell del Remei han previst una vetllada d’observació astronòmica als seus emplaçaments de la Pobla de Cérvoles i Penelles, respectivament. El programa de Mas Blanch i Jové contempla una breu caminada (18.30) fins a un punt d’observació ubicat a gairebé 700 metres d’altitud.
Després de l’esdeveniment, començarà un tast de vins ecològics. El preu de l’activitat és de 10 euros a taquilla i 8 l’entrada anticipada. Abans, el dia 9 (19.30), el celler acollirà el concert de Duo Arcanum en el marc del Garrigues Guitarfest. Entrades a partir de 8 euros.
Per la seua part, el Castell del Remei serà escenari de la vetllada musical Eclipse Solar Sound amb l’actuació dels artistes nacionals i internacionals com Todd Terry, Lobo Miró o Denoir, i un tast de vins de la DO Costers del Segre. També es poden reservar activitats paral·leles com una visita guiada pel celler i menús degustació. Entrades a partir de 12,5 euros.