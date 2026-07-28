PALEONTOLOGIA
El llegat de fòssils d’un metge: la col·lecció de Lluís Ferrer i Condal, composta per més de 3.000 peces
El Museu de la Conca Dellà exposa la col·lecció de Lluís Ferrer i Condal, composta per més de 3.000 peces. Després que la seua família la donés a la pinacoteca pallaresa fa dos anys
El Museu de la Conca Dellà, al Pallars Jussà, exposa des del passat dia 11 més de 3.000 fòssils que en el seu dia va col·leccionar el doctor barceloní Lluís Ferrer i Condal (1914-2011) en el marc de la mostra Lluís Ferrer i Condal, la singular història d’una col·lecció de fòssils feta per un metge rural. L’exhibició ha estat possible gràcies a la donació del repertori complet –compost per més de 5.500 exemplars– que la seua família va concedir a la pinacoteca, a través del Geoparc Orígens.
Ferrer i Condal, que va exercir de metge rural a Salàs de Pallars a començaments dels anys 50 del segle passat i altres punts de la geografia catalana, va ser un apassionat de la paleontologia.
Va reunir una extraordinària col·lecció de fòssils procedents de jaciments catalans (com Gerri de la Sal, Salàs de Pallars, Vilanova de Meià, la Cerdanya, Mont-ral i Alcover, o Montjuïc), molts dels quals recollits personalment per ell, així com d’arreu del món, obtinguts mitjançant intercanvis amb altres aficionats o museus internacionals.
La col·lecció presenta diverses particularitats. D’una banda, el seu origen, immediatament després de la Guerra Civil espanyola, en un context en el qual les ciències naturals no comptaven amb cap reconeixement per part de les autoritats. La seua perseverança, amb visites constants a jaciments propers als municipis on exercia com a metge, li va permetre recuperar fòssils de gran qualitat.
D’altra banda, el difús marc legal sobre la protecció del patrimoni li permetia fer aquestes prospeccions, mentre que va introduir investigadors internacionals (dels Museus d’Història Natural de Londres o París) en jaciments com la Pedrera de Meià, d’on es van extreure nombrosos fòssils que van acabar als esmentats museus.
Amb l’escàs temps lliure del qual disposava, Ferrer i Condal també va trobar ocasió per portar a terme estudis científics sobre alguns dels fòssils que va descobrir, mantenint una fluida correspondència amb paleontòlegs de tot el món.
L’exposició es podrà visitar al Museu de la Conca Dellà fins a la propera tardor i s’espera que pugui viatjar per ajuntaments del Pallars, Noguera i Alt Urgell, així com en localitats on Ferrer i Condal va exercir de metge.