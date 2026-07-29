CONCERTS
El grup valencià Auxili, cap de cartell de la festa major de Guissona
Està previst que la totalitat dels concerts es desenvolupin a la zona esportiva, davant del pavelló 1 d’Octubre
La banda de música valenciana Auxili serà cap de cartell de la festa major de Guissona, la programació musical nocturna del qual tindrà lloc els dies 4, 5 i 7 de setembre. La regidora de Festes de l’ajuntament, Agnès Pla, va assegurar ahir que Auxili “farà vibrar el públic amb el seu estil característic que fusiona reggae, ska i música festiva. Estem convençuts que serà un dels grans atractius de les festes”.
Està previst que la totalitat dels concerts es desenvolupin a la zona esportiva, davant del pavelló 1 d’Octubre. Entre les altres propostes, destaca Músics de Carrer (un tribut al grup Txarango), La Quinta, els grups de versions La Cassette i The Pink Goats, i els DJ Laia Motos i Bacardit.
Paral·lelament, l’ajuntament de Guissona i la comissió de Festes estan ultimant la resta de la programació, que es donarà a conèixer durant les properes setmanes. Està previst que inclogui activitats per a totes les edats i gustos, com propostes esportives, balls de tarda, activitats infantils, cultura popular (com una cercavila amb el bestiari de foc, la Trobada de Gegants i la Trobada Castellera), sardanes, entre d’altres. Les festes acabaran el 8 de setembre amb un concert i ball de tarda amenitzat per l’orquestra Nova Saturno.