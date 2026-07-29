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La Segarra atansa oficis a joves d'entre 16 i 29 anys per despertar vocacions i facilitar l’orientació laboral
L’Oficina Jove organitza la segona edició de la iniciativa amb deu participants d’entre 16 i 29 anys. L’activitat busca despertar vocacions i facilitar l’orientació laboral
Encara que alguns ja ho tenen clar des de petits, la realitat és que molts joves no saben què fer amb el seu futur laboral ni per on començar. Perquè coneguin diferents sortides professionals, l’Oficina Jove de la Segarra ha organitzat, aprofitant les vacances d’estiu, la segona edició del Tastet d’Oficis, una iniciativa que va començar dilluns i acaba avui dimecres.
Durant aquests tres dies, una desena de joves han conegut de primera mà tres oficis diferents: mecànic, dependent de roba i dependent de fruita. Tres establiments de la capital de la Segarra els han obert les portes per mostrar-los les seues principals tasques i el dia a dia de cada professió.
La iniciativa naix amb la voluntat d’oferir a les persones d’entre 16 i 29 anys un primer contacte amb diferents professions i itineraris laborals. Aquesta proposta ha estat possible gràcies al treball conjunt de les tècniques d’emancipació i inclusió juvenil i de la tècnica de suport a l’ocupació juvenil, que han impulsat una activitat centrada en l’orientació i el creixement professional dels joves de la comarca.
Conèixer de prop
En la primera jornada, es van endinsar en el món de l’automòbil de la mà del Taller Autotires Segarra que, a més de mostrar-los de forma visual treballs de reparació de vehicles, els va oferir una reflexió sobre el futur del sector de l’automoció. La segona visita va ser a la botiga de roba Moda Re-, de Càritas, on van descobrir les principals tasques d’una persona dependent de comerç, a més de la seua activitat quotidiana.
Per tancar l’edició d’aquest any, avui dimecres visitaran la fruiteria Garcia Vicent, on coneixeran de prop el treball que es realitza en una fruiteria i una botiga de verdures. A banda d’aquestes visites, el Tastet d’Oficis de la Oficina Jove de la Segarra també ha inclòs continguts pràctics sobre diferents models de currículum, com actuar en diverses situacions laborals i quins canals fer servir per buscar llocs de treball, així com una simulació d’entrevista d’ocupació.
Els joves han valorat positivament la iniciativa, que els ha permès atansar-se al món laboral, conèixer oficis de prop i descobrir opcions professionals que potser no s’havien plantejat. L’activitat també els ha servit per resoldre dubtes i fer-se una idea més clara de com és el dia a dia en diversos sectors.
Es van inspirar en una proposta similar de les Garrigues
“Costa que s’hi inscriguin, perquè no li veuen una utilitat directa; la majoria ve a buscar feina, no a orientar-se sobre el seu futur”, assenyalen. A més, agraeixen la implicació dels comerços i empreses que obren les portes, ja que per a ells suposa un temps en el qual han d’interrompre, encara que sigui parcialment, la seua activitat diària.