Cultura i art ‘inunden’ de públic carrers i places de les Valls d’Àneu
El Dansàneu, Festival de Cultures del Pirineu, va arribar ahir a l’equador i l’organització va valorar que “la 35a edició del certamen era esperada per veïns i veïnes, que han omplert places i carrers”.
Dimarts va tenir lloc la presentació del llibre Totes les batalles, les memòries de Magda Oranich, a Alós, i una de les activitats més freqüentades va ser el concert de Magalí Sare a la plaça Major de Borén.
Ahir va ser el torn de la commemoració del 25 aniversari de les colònies per a joves intèrprets de l’Escola Folk del Pirineu, que va omplir de música el pati de València d’Àneu. Així mateix, la plaça Major de Sorpe havia d’acollir un encontre entre la pianista Clara Peya i l’autor Pol Guasch i la jornada havia d’acabar a Escalarre amb un homenatge a la Nova Cançó de Lídia Pujol i Darío Barrosso.