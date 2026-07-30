ASTRONOMIA
Eclipsi multitudinari... i segur: L'ajuntament aplicarà un dispositiu especial per a garantir la seguretat i la mobilitat del 12 d'agost
Gairebé 200 policies i vigilants en un dispositiu que inclourà talls de trànsit i restricció d’accessos el dia 12 d’agost. Els Mangraners i Seu Vella, espais ja plens per veure el fenomen
L’ajuntament de Lleida desplegarà un dispositiu especial amb prop de 200 efectius entre policies, vigilants, sanitaris i voluntaris per garantir la seguretat en la jornada històrica del 12 d’agost, la de l’eclipsi total de sol, que atraurà a la ciutat milers de persones. Val a recordar que les més d’11.500 entrades gratuïtes per veure l’eclipsi als Mangraners i a la Seu Vella es van esgotar.
La tercera tinenta d’alcaldia, Cristina Morón; la regidora de Cultura, Promoció de la Ciutat i Consum, Pilar Bosch; i l’intendent de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada, van detallar els preparatius per a una jornada que atraurà milers de persones a la ciutat.
Morón va informar que la regidoria de Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Civisme ha preparat un dispositiu per garantir la seguretat i una mobilitat ordenada en el qual treballaran fins a 200 efectius.
L’operatiu constarà de tres àmbits d’actuació: el tancament dels accessos en transport privat a la Seu Vella, on es podrà accedir només amb autobús o caminant; la regulació dels accessos als Mangraners, on hi haurà un pàrquing amb capacitat per a 4.000 vehicles, amb vint-i-cinc places reservades a persones de mobilitat reduïda; i per últim, un seguit de restriccions dins de la ciutat.
També va avançar que reforçaran la seguretat als barris i zones residencials. Finalment, va fer una crida a l’ús del transport públic i al civisme i va demanar que “en cas d’acumulacions o incidències es mantingui la tranquil·litat”.
Per la seua part, Bosch va apuntar que els hotels estan complets per als dies 11 i 12, quan l’ocupació habitual en aquestes dates és del 20%.
També van explicar que s’esperen nombrosos visitants de Girona i Barcelona i, en funció de la meteorologia, també de Tarragona.
Davant de la possibilitat d’altes temperatures, les autoritats recomanen acudir amb roba còmoda, protecció solar i hidratació. L’eclipsi començarà a les 19.30 h i assolirà la totalitat a les 20.29 h i acabarà a les 21.00 h amb el capvespre.