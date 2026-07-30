PATRIMONI
Les restes romanes de Corbins, Bé d’Interès Local: “testimonien l’explotació del territori, i les pràctiques productives, residencials i funeràries associades”
Distinció del consell comarcal del Segrià
Les restes romanes de la vila, el mausoleu, la necròpolis i el molí oleícola de Corbins s’han incorporat recentment al catàleg de Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) de Catalunya gràcies a l’aprovació del consell comarcal del Segrià en el seu últim ple.
L’informe tècnic presentat destaca que els elements esmentats “constitueixen una unitat històrica indissociable, ja que testimonien de forma coherent l’ocupació i explotació del territori en època romana, així com les pràctiques productives, residencials i funeràries associades”.
Pel que fa a la vila i el molí oleícola, reflecteixen la vida quotidiana d’una família romana benestant.
Aquestes restes mostren com s’organitzaven els espais residencials, les activitats agrícoles i també la producció d’oli a la plana del Segre.
D’altra banda, el mausoleu i la necròpolis són símbol de la pervivència de la memòria i l’estatus social d’aquesta comunitat, conservant enterraments disposats al voltant del mausoleu com a testimoni de les seues pràctiques funeràries. Actualment, part dels jaciments són de propietat municipal i una altra part és privada.