ESTIU
Lleida té el laberint de palla més gran de Catalunya: de 1.300 bales, gratuït i amb un 'escape room' nocturn
La Nostra Mel atansa així la producció agrícola i l’apicultura als visitants
El petit nucli de Pavia, a Talavera, acull per segon estiu consecutiu el laberint de palla de La Nostra Mel. Després de l’èxit de l’any passat, que va reunir uns 5.000 visitants, la iniciativa torna amb noves activitats i el mateix objectiu: oferir una experiència divertida mentre dona valor a la producció agrícola i atansa el món de l’apicultura. Jan Clarià explica que el projecte va nàixer l’estiu passat perquè les bales de palla tenien un preu molt baix.
“Com a negoci familiar dedicat al cultiu de cereals i a l’apicultura, volíem donar una segona vida a la palla i, alhora, donar a conèixer la nostra marca de mel”, assenyala. Amb unes 1.300 bales de palla, s’ha consolidat com el laberint de palla més gran de Catalunya, que és obert del 10 de juliol al 31 d’agost, cada divendres, dissabte i diumenge.
L’accés és gratuït de 18.00 a 21.00 hores, mentre que de moment quatre divendres, de 21.00 a 24.00 hores, se celebra l’escape room nocturn, amb un preu de 10 euros. Aquest estiu, l’organització ha reforçat l’experiència amb un equip d’unes vuit persones encarregades de dinamitzar l’espai.
Entre les principals novetats, la zona chill out s’ha completat amb una degustació de tapes elaborades amb mel, una proposta pensada per reivindicar aquest producte més enllà del seu consum tradicional. Una altra de les apostes és l’escape room nocturn, en el qual els participants recorren el laberint únicament amb llanternes per resoldre un misteri.
A més, tots els visitants que aconsegueixen trobar la sortida del laberint poden fer girar una ruleta amb la qual opten a guanyar productes de forma gratuïta.