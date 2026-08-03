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Tanca el Dansàneu més brillant
La 35a edició abaixa el teló amb més del 90% dels espectacles de pagament amb entrades esgotades. Més de 27 localitzacions de les Valls d’Àneu han acollit propostes per a tots els públics
El Dansàneu va abaixar ahir el teló de la 35a edició, que l’organització va definir com “la més exitosa de la trajectòria del festival”. Més del 90% dels espectacles de pagament van penjar el cartell d’“entrades esgotades” i les activitats gratuïtes –com conferències, exposicions, tallers i instal·lacions– van registrar una gran afluència de públic. La programació, repartida en més de 27 localitzacions de les Valls d’Àneu, va portar la dansa, el teatre, la música i la recitació a places majors, esglésies romàniques, jardins, boscos, centrals hidroelèctriques i muntanyes.
La recta final del Dansàneu ha mantingut fins a l’últim moment el doble pols que defineix el festival des dels seus orígens: la música i la cultura de soca-rel i la creació escènica contemporània.
La jornada de dissabte va concloure amb el concert de la Companyia Elèctrica Dharma, que va fer vibrar el públic a l’església d’Espot.
Ahir va ser el torn d’una instal·lació sonora de titelles en suspensió a Esterri d’Àneu; música, ball, tradició i gastronomia al càmping Aigüestortes; i l’espectacle de clausura NO de La Venidera, companyia guardonada amb tres Premis Max, al poliesportiu d’Esterri.
Aquest any, va assegurar la directora del certamen, Rut Martínez, el públic ha subscrit que el festival “és el millor que li pot passar” al territori.
D’aquesta manera, va quedar “demostrat que el Dansàneu i la cultura, per extensió, són aliment, que els drets culturals són universals i necessaris i que, per tant, la millor manera de protegir-los és exercint-los”, va constatar Martínez, que va afegir: “Encara més en entorns com les Valls d’Àneu, on la programació, especialment l’escènica, és pràcticament inexistent al llarg de l’any.” Precisament, la clausura d’aquesta edició va coincidir amb l’anunci de la marxa de Rut Martínez, que deixa la direcció del festival després de quinze anys vinculada al projecte, dotze dels quals al capdavant de la direcció artística, executiva i de gerència.
“El treball està fet, jo tanco una etapa”, va declarar la fins ara directora del Dansàneu. Així mateix, va advertir que “perquè el futur del festival estigui garantit és necessari un canvi de governança; és necessari que les administracions locals facin un pas endavant –com de fet ja ho ha fet la gent, fent seu el projecte, responent amb amor i fidelitat al Dansàneu– i, per tant, posant de manifest que és fonamental per al futur” del territori pallarès.
Aquest èxit de públic ha arribat, a més, en un any de reconeixement per al festival. El Dansàneu, Premi Nacional de Cultura 2021, ha estat esmentat a l’informe Lo mejor de la cultura d’El Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea com un dels esdeveniments imprescindibles de tot l’Estat espanyol.