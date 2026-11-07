SEGRE
vaga general

Primeres afectacions a la mobilitat a Lleida

Arrels, guardonat amb el Premi Arç

Els organitzadors del Festival d’Arrel van recollir el guardó al Parlament.

Els organitzadors del Festival d’Arrel van recollir el guardó al Parlament.

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’Esbart Arrels va rebre ahir un dels Premis Antoni Carné, entregats al Parlament de Catalunya en reconeixement a les persones i entitats que promouen la cultura popular catalana. La formació lleidatana va ser guardonada amb el Premi Arç a l’Activitat per l’organització del Festival d’Arrel. Jordi Sebastià, de Lleida Televisió, i Xavier Ramon, representant de l’Esbart Arrels, van recollir el guardó durant una cerimònia que va comptar amb la presència del president del Parlament, Josep Rull, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández.

El més llegit

tracking