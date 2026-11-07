Arrels, guardonat amb el Premi Arç
L’Esbart Arrels va rebre ahir un dels Premis Antoni Carné, entregats al Parlament de Catalunya en reconeixement a les persones i entitats que promouen la cultura popular catalana. La formació lleidatana va ser guardonada amb el Premi Arç a l’Activitat per l’organització del Festival d’Arrel. Jordi Sebastià, de Lleida Televisió, i Xavier Ramon, representant de l’Esbart Arrels, van recollir el guardó durant una cerimònia que va comptar amb la presència del president del Parlament, Josep Rull, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández.