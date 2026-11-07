MÚSICA
El Cor Stabat Mater de Mollerussa recupera cants populars de feina, festa i el món al camp
Recital avui a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i demà a Tàrrega amb cançons antigues del Pla d'Urgell i altres punts de Lleida
El Cor Stabat Mater de Mollerussa va començar el mes de maig passat una tasca de recuperació i difusió del llegat de la cançó popular d’àmbits com la festa, la taverna i el món del treball al camp, que habitualment es transmetien de forma oral.
Aquest projecte es va centrar principalment en la cançó popular del Pla d’Urgell i, per extensió, d’altres punts de Ponent, a partir del treball d’investigació Cançons dels avis del Pla d’Urgell, elaborat el 2004 per Arnau Vilaró a l’institut La Serra de Mollerussa.
La coral ha convertit aquest projecte en la proposta Cançons de festa i feina, en la qual ha recuperat i transcrit diversos cants populars per donar-los una forma i arranjament per a cor de veus mixtes, així com una instrumentació diversa que l’acompanyi, a càrrec de músics lleidatans com Bernat Giribet, Heura Gaya i Rafael Moreno.
El resultat podrà escoltar-se avui dissabte (18.00 h) en un recital a l’Aula Magna de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida i demà diumenge (18.30 h) al Teatre Ateneu de Tàrrega.
El Cor Stabat Mater també té previst oferir aquest programa el proper 22 de novembre (18.00 h) al Centre Cívic de la Granadella. La coral, dirigida per Dolors Ricart, estarà acompanyada per Núria García al violí, Miquel Hortigüela a la guitarra i Miquel Àngel Foner a la percussió.
El repertori inclou cançons com A la vora del camí (tradicional infantil lligada a jocs de grup i de rotllana), El vellet (cançó de treball rural), Cançó de pandero de Lleret (tradicional del Pirineu) o Els tres Segadors (que va derivar en l’actual himne de Catalunya).