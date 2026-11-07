JORNADA
El periodista Carles Porta: “Ens falta sentit crític”
Va participar en una jornada sobre fake news a la UdL i va afirmar que "existeixen perquè es consumeixen”
La Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida va celebrar ahir la Jornada INNSOC 2026, titulada Del rumor a la realitat: compromís social davant la desinformació. L’acte va reunir periodistes, entitats socials i membres de la comunitat universitària per reflexionar sobre com afecta la desinformació o com es reben les notícies ara mateix.
Alfredo Casares, fundador i director de l’Institut de Periodisme Constructiu, va ser l’encarregat d’obrir la jornada. Va explicar que la manera de rebre notícies negatives afecta directament el benestar emocional de les persones.
Va destacar que, segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, el 60% dels joves del país no consumeix informació. No per falta de capacitat per comprendre les notícies, sinó pel “desgast emocional” que els generen i la saturació per rebre massa informació difícil d’assimilar.
Carles Porta, famós creador de la sèrie Crims, va tancar la jornada amb una ponència titulada Informació i confiança, en la qual va ser molt crític amb el periodisme actual. Va explicar que la confiança és clau per fer que la gent s’informi bé i que cada periodista és responsable que la informació que dona es rebi de forma clara i al més objectiva possible.
Malgrat dir que les xarxes socials han ajudat a la propagació de les fake news, els principals culpables són els consumidors d’aquest tipus de contingut, acusant els creadors i espectadors de ser “poc crítics”.
La jornada també va comptar amb la taula redona Alçant la veu contra els discursos d’odi, moderada per Alba Palomares, professora de Psicologia de la UdL. Hi van participar membres d’Unim Cultures, Fundació Jericó i Aremi.