LLIBRES
La història de la Casa de la Maternitat de Lleida, segon Premi Elvira Godàs Vila
L’Aula Magna de l’IEI va acollir ahir la presentació del llibre Dones, infància i beneficència a la Casa de Maternitat de Lleida (1914-1944), de Míriam Roma, obra guanyadora de la segona edició del Premi Elvira Godàs Vila, convocat per la diputació de Lleida. L’acte, conduït per l’arxivera Teresa Ibars, va ser presidit pel president de la Diputació, Joan Talarn, i va comptar amb les intervencions de l’autora i del professor de la UdL Manel López. Talarn va posar de relleu el premi, que “impulsa la investigació, preserva la memòria i contribueix a construir una història més completa i més inclusiva”.
D’altra banda, Roma va destacar que li ha permès “visibilitzar aquests col·lectius més vulnerables”, com les dones i els nens que van passar per la Casa de Maternitat de Lleida, així com a les dones que hi treballaven. Sobre el llibre, va remarcar que vol que la ciutadania conegui “la quantitat d’històries que hi ha” i que recordi, quan passi per davant de l’edifici, que formen part de la història local de Lleida.
L’obra recupera la història de la institució i analitza el paper que va tenir en l’atenció durant les primeres dècades del segle XX. Així mateix, permet aprofundir en el coneixement de les pràctiques de beneficència i assistència social de l’època.