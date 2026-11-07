DESCOBRIMENT
Troben a Areny un amfibi que va viure amb dinosaures
Un conjunt de diminuts fòssils trobats fa gairebé tres dècades a Areny, a la Ribagorça oscenca, ha permès identificar una nova espècie d’amfibi que va habitar la península Ibèrica fa uns 66 milions d’anys, poc abans de l’impacte de l’asteroide que va provocar l’extinció dels dinosaures no avians.
L’espècie trobada, denominada Synorerpeton ribagorzana, ha estat descrita per un equip internacional.
Els fòssils procedeixen del jaciment de Blasi i comprenen més de 80 restes òssies, entre les quals fragments cranials, vèrtebres i altres elements. Part del material ja havia estat estudiat, però fins ara no hi havia prou evidències per identificar-lo com una espècie diferent.