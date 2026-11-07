CERTÀMENS
Videojocs i llançament de discos durs a la Lan Party de Mollerussa
La cita reuneix més de 500 participants i espera mil visitants aquest cap de setmana
Des de videojocs clàssics i simuladors de conducció fins a competicions d’esports electrònics i un peculiar llançament de discos durs. La Mollerussa Lan Party celebra la 19 edició i supera els 500 inscrits, que procedeixen de diferents punts de Catalunya i de comunitats com el País Basc, Madrid, Galícia, Andalusia o Múrcia. A més, la cita també espera rebre fins al pròxim diumenge més d’un miler de visitants en les activitats gratuïtes obertes al públic.
En la jornada d’ahir, més del 70% dels participants ja s’havien instal·lat al recinte firal. Entre els assistents més veterans es troba Jordi, de Soses, conegut com a RIP, que porta uns divuit anys participant en la Lan Party. Forma part d’un grup d’entre 30 i 40 aficionats que aprofiten cada edició per tal de retrobar-se. Una de les activitats que impulsa és el llançament de discos durs, una proposta que pretén trencar amb les llargues jornades davant de les pantalles. “Es tracta de sortir, estirar una mica les cames i riure”, explica. El president de Fira de Mollerussa i alcalde, Marc Solsona, va destacar que la cita es manté com la més gran de Catalunya i una de les tres principals d’Espanya.
Una de les novetats és el Tecnocampus, que reuneix nou adolescents d’entre 12 i 16 anys que combinen videojocs amb formació en programació i modelatge 3D, a més d’acampar al recinte sota supervisió. Noé Bosch, de Gamesports Electrònics, explica que la iniciativa busca atansar l’experiència als més joves perquè puguin tornar pel seu compte quan siguin més grans.
D’altra banda, la programació inclou també simuladors de ral·li i Fórmula 1, i jocs com Mario Kart o Just Dance. Avui dissabte es disputaran les finals catalanes de League of Legends, amb els quatre millors equips de la competició. Les semifinals començaran a les deu del matí i la gran final se celebrarà de cinc a nou de la nit, amb narracions en català.