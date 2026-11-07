El violinista Ara Malikian porta el seu virtuosisme a la Llotja amb ‘Intruso’
El violinista Ara Malikian va actuar ahir al Teatre de la Llotja amb Intruso, la seua nova gira internacional. El músic d’origen armeni i nascut al Líban va presentar un espectacle que explora la seua identitat multicultural i el sentiment de no pertànyer a enlloc. A través del seu violí, Malikian combina música clàssica amb influències del jazz, el flamenc i el tango, en una proposta que barreja virtuosisme, emoció i una particular posada en escena.