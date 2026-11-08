JORNADES
L’ensenyament dialoga amb l’art en una jornada per reivindicar la col·laboració entre centres educatius i entitats culturals
Presenta tres projectes d’èxit que afavoreixen l’aprenentatge de l’alumnat
La cultura, especialment a través de les entitats i els equipaments que la divulguen, ha estat una eina capaç d’afavorir la creativitat, la inclusió i la motivació de l’alumnat lleidatà i de generar vincles entre els centres educatius de Ponent i el seu entorn els últims cursos acadèmics.
Aquesta va ser una de les principals reflexions de la primera Jornada Arts i Educació – Terres de Lleida, que es va celebrar ahir a l’Espai Orfeó de la capital del Segrià amb l’objectiu de reforçar el diàleg entre el món cultural i l’educatiu.
La trobada va ser coorganitzada per la Fundació Orfeó Lleidatà i la Generalitat. Va reunir una cinquantena de persones, entre elles docents, artistes i professionals del sector, que van reflexionar sobre el paper de les arts en l’aprenentatge.
Es van oferir dos taules redones, unes de les quals va ser Cultura i educació: experiències en acció, que va presentar tres iniciatives de col·laboració entre entitats culturals i centres educatius lleidatans: Tombs Creatius amb la ZER Riu Corb, la Fundació Orfeó Lleidatà amb l’Institut Escola Torre Queralt i el Museu de Lleida amb l’Institut La Serra de Mollerussa.
El projecte de Tombs Creatius, una companyia d’arts de carrer, i la ZER Riu Corb, que agrupa escoles de l’Urgell, va consistir en la creació col·lectiva d’instal·lacions participatives, com jocs.
“Al principi, els alumnes estaven una mica bloquejats, però en cada sessió proposaven més idees i al final quedàvem curts de temps”, van assenyalar representants de la iniciativa. Un dels aspectes que més es va apreciar va ser la llibertat creativa de l’alumnat. “Nens que no destacaven en les matèries escolars més comunament valorades, tenien els ulls brillants mentre explicaven les seues creacions”, van afirmar des de la ZER.
La col·laboració entre la Fundació Orfeó Lleidatà i l’Institut Escola Torre Queralt, al barri del Secà de Sant Pere, va posar l’accent en la música com a eina educativa i comunitària.
El projecte ha permès que alumnes sense coneixements musicals hagin après a tocar diferents instruments, a part de millorar l’equipament musical del centre i impulsar iniciatives que han acabat transcendint l’àmbit escolar, com el festival Secà Jove Music Fest. La iniciativa també ha contribuït a millorar la motivació dels alumnes. “Hi ha alumnes que acadèmicament tenen dificultats, però se’ls va ensenyar a tocar la bateria i no han fallat mai”, van dir des del centre, en què assenyalen que l’absentisme a les classes de música havia disminuït notablement.
La tercera experiència va connectar el Museu de Lleida amb l’Institut La Serra de Mollerussa a través del projecte Escoles Amigues del Museu de Lleida, amb la proposta Mascançà. Escac a la frontera.
“Si la gent no ve al museu, el museu anirà a buscar-la”, van explicar els responsables del projecte, que van destacar el paper dels objectes de la col·lecció permanent com a punt de partida per desenvolupar activitats vinculades a diferents matèries. Una de les iniciatives va utilitzar els escacs d’Àger com a element activador per treballar el patrimoni medieval, amb una mirada centrada en el Pla d’Urgell.
La jornada, emmarcada en la celebració dels 25 anys de projectes socials de la Fundació Orfeó Lleidatà, també va oferir la taula redona Arts i educació: un diàleg necessari, amb la participació d’Ester Bonal,presidenta del’Acadèmia Catalana de la Música, i Lluís Vallvé, professor d’educació visual i plàstica. La proposta es va completar amb un taller de percussió corporal conduït pel músic i professor Josep Maria López.