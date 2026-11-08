INCLUSIÓ
Nadal amb gust de solidaritat gràcies a dos iniciatives socials a Tàrrega
Oh!mylot preveu superar els 20.000 lots amb el suport de més de 300 empreses. Quàlia presenta el seu nou calendari d’advent amb ‘cubanitos’ d’El Rosal
El Nadal torna a unir gastronomia i compromís social a Tàrrega. Dos iniciatives, Oh!mylot i Quàlia, aposten pel producte de proximitat i la inclusió amb propostes que van més enllà del consum i que busquen generar oportunitats laborals i donar suport als col·lectius vulnerables.
La iniciativa Oh!mylot, impulsada per Alba, L’Olivera i Casa Dalmases, preveu superar els 20.000 lots aquesta campanya, amb la col·laboració de més de 300 empreses. Com a novetat, s’ha incorporat un producte de L’Obradora de Manresa i es manté el compromís amb el producte social i de proximitat.
La responsable d’Oh!mylot, Laia Recasens, va explicar que “la majoria dels lots estan confeccionats únicament amb productes elaborats per entitats socials o per petits projectes de proximitat del territori”. La campanya de Nadal ocupa 12 persones i busca generar el màxim de llocs de treball directes i indirectes.
Per la seua part, la cooperativa Quàlia va presentar ahir la setena edició del seu calendari d’advent, que aquest any incorpora els cubanitos de l’obrador El Rosal. La caixa conserva 24 cubs, però en un format més allargat i una il·lustració de Local Studio, de Guissona. Els diners recaptats es destinen a finançar el suport a nens i nenes amb discapacitat en casals, colònies, menjadors escolars i activitats extraescolars.
El coordinador de projectes de Quàlia, Toni Domingo, va explicar que un dels objectius és “poder augmentar les ràtios de les diferents activitats amb més monitoratge”.
El muntatge també genera oportunitats laborals per a persones vulnerables.