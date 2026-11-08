INICIATIVES
Presenten Lo Repic, el peluix de la Seu Vella
La Seu Vella va acollir ahir la presentació de Lo Repic, un peluix interactiu dedicat a l’emblemàtic monument de Lleida. La creació, obra de l’artista lleidatana Montse Forns, està pensada per acompanyar els nens des del naixement i atansar-los a la història del far de la ciutat d’una manera lúdica i original. La proposta inclou un codi QR que permet escoltar un conte sobre el monument, narrat pel mateix personatge, i un mapa amb vuit pistes per descobrir els seus racons més icònics en família.
La presentació va atreure fins a la Seu Vella des d’autoritats fins a famílies amb els seus fills, que a l’acabar la presentació van aprofitar per fotografiar-se amb Lo Repic, que fa uns 20 centímetres i disposa de llargs braços. El llançament oficial al mercat està previst per a finals de novembre.