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Presenten Lo Repic, el peluix de la Seu Vella

Diversos nens amb els seus pares van acudir ahir a la Seu Vella per conèixer Lo Repic. - JORDI ECHEVARRIA

Diversos nens amb els seus pares van acudir ahir a la Seu Vella per conèixer Lo Repic. - JORDI ECHEVARRIA

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La Seu Vella va acollir ahir la presentació de Lo Repic, un peluix interactiu dedicat a l’emblemàtic monument de Lleida. La creació, obra de l’artista lleidatana Montse Forns, està pensada per acompanyar els nens des del naixement i atansar-los a la història del far de la ciutat d’una manera lúdica i original. La proposta inclou un codi QR que permet escoltar un conte sobre el monument, narrat pel mateix personatge, i un mapa amb vuit pistes per descobrir els seus racons més icònics en família.

La presentació va atreure fins a la Seu Vella des d’autoritats fins a famílies amb els seus fills, que a l’acabar la presentació van aprofitar per fotografiar-se amb Lo Repic, que fa uns 20 centímetres i disposa de llargs braços. El llançament oficial al mercat està previst per a finals de novembre.

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