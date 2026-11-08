Tàrrega acull un concert de la gira d’El Petit de Cal Eril
El Teatre Ateneu de Tàrrega va acollir divendres l’actuació d’El Petit de Cal Eril en un dels últims concerts de la gira de presentació d’Eril, Eril, Eril. La formació liderada pel guissonenc Joan Pons va oferir un repertori amb temes de l’últim àlbum, així com alguns dels èxits de la seua discografia, prescindint dels sintetitzadors que van marcar el so en etapes anteriors. El recital formava part de la Temporada d’Arts en Viu de Tàrrega.