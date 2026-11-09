Els Mossos vinculen l'acusat d'assassinar un taxista amb un ganivet d'una empresa càrnia i una petjada
No saben el mòbil del crim. Van trobar l'arma del crim en un contenidor
Els Mossos d'Esquadra creuen que el presumpte assassí d'un taxista a Lleida l'abril del 2022 volia robar-li, però que l'intent d'atracament "se li'n va anar de les mans" i va acabar matant-lo a ganivetades en un carrer fosc i solitari del barri de la Bordeta. Aquesta és la principal hipòtesi policial sobre el mòbil del crim, que no s'ha pogut confirmar, segons ha explicat aquest dilluns al judici a l'Audiència de Lleida el sotsinspector que va dirigir la investigació.
El possible mòbil del crim
El sotsinspector ha explicat davant el jurat popular que la hipòtesi més plausible és la d'un "possible atracament" que va acabar malament. Tot i això, ha apuntat que no han pogut acreditar que hi hagués un robatori amb violència, ja que la cartera del taxista continuava dins del vehicle i no van trobar a faltar res de valor.
La reconstrucció policial va concloure que el trajecte del taxi es va interrompre sobtadament, atès que el vehicle va quedar al mig del carrer, amb una porta oberta, els llums encesos i el taxímetre en marxa.
El responsable de la investigació també ha detallat que van obtenir imatges del sospitós pujant al taxi a la parada de l'avinguda de Blondel i durant la fugida posterior a l'agressió. Segons el sotsinspector, les característiques físiques de la persona enregistrada eren compatibles amb les de l'acusat, tot i que no hi ha testimonis directes del crim.
ADN i una petjada
L'anàlisi genètica del ganivet va permetre identificar sang de la víctima a la fulla, de 14 centímetres, i un perfil masculí al mànec que els investigadors no van poder identificar inicialment. El perfil obtingut va coincidir amb el d'una mostra d'ADN de l'acusat que els mossos havien recollit d'una escopinada al carrer.
Un altre indici clau de la investigació va ser una petjada de calçat trobada dins del taxi, que els Mossos consideren compatible amb un moviment sobtat del passatger des del seient del darrere cap a la part davantera i amb una agressió al conductor. Els Mossos van determinar que corresponia a una sabatilla Nike falsificada i van localitzar fotografies de l'acusat a les xarxes socials en què apareixia amb unes sabatilles d'aquesta marca d'un model compatible amb la petjada.