Experts de Tesla, aquest dissabte a Lleida: cotxes autònoms, robòtica i humanoides
La Càtedra Saltó, Robòtica i Societat organitza una xerrada gratuïta al campus de Cappont sobre intel·ligència artificial i automatització amb dos directius de Tesla
Dos directius de Tesla Espanya participaran aquest dissabte 14 de novembre a Lleida en una xerrada sobre robòtica i automatització organitzada per la Càtedra Saltó, Robòtica i Societat de la Universitat de Lleida (UdL). L'acte tindrà lloc a l'Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, al campus de Cappont, i serà d'entrada lliure i gratuïta per a tota la ciutadania.
La jornada vol analitzar com l'automatització transformarà la vida quotidiana en un futur proper. Els ponents repassaran els avenços en intel·ligència artificial, control de sistemes automàtics i visió per computació, unes tecnologies que s'apliquen des de l'Autopilot dels vehicles fins als nous desenvolupaments de robots humanoides. Segons l'organització, aquests canvis afecten tant la mobilitat com els entorns urbans.
Els ponents de Tesla Espanya
La xerrada comptarà amb dues veus de la companyia. D'una banda, Ignacio Mata, Service Leader de Tesla Espanya, que dirigeix les operacions de servei a tot l'Estat. Mata supervisa els Service Centers, la xarxa de Mobile Service, el rendiment operatiu general i l'optimització de l'experiència de client.
De l'altra, Ferran Guiu, Area Sales Manager North, responsable de l'estratègia i de les operacions de vendes a la meitat nord del país. Guiu lidera l'expansió de la xarxa de botigues i l'equip comercial de la marca.
Taula rodona amb el públic
Després de les ponències, s'obrirà una taula rodona participativa en què els assistents podran plantejar dubtes i intercanviar reflexions directament amb els ponents. El debat també abordarà els reptes ètics de la transició tecnològica. Amb aquesta proposta, la Càtedra Saltó referma el seu compromís d'apropar la tecnologia d'avantguarda al territori.
- Dades de l'acte
- Data: dissabte, 14 de novembre.
- Hora: de les 11:00 a les 13:00 h.
- Lloc: Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera (edifici de la Biblioteca), campus de Cappont de la UdL.
- Accés: entrada lliure i gratuïta.