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Milers de passos per solidaritat
Més de 1.400 persones participen en la 14 edició de la cita altruista ‘Lleida Mou-te Contra el Càncer’. Va oferir dos recorreguts de 5 i 10 km, amb la participació de vint entitats esportives
La 14a edició de Lleida Mou-te Contra el Càncer, una de les cites solidàries més emblemàtiques de la ciutat, va reunir ahir més de 1.400 persones de totes les edats. Els participants en l’esdeveniment, organitzat per l’Associació Contra el Càncer a Lleida, van recórrer diversos quilòmetres amb un objectiu comú: promoure hàbits de vida saludables i sumar esforços en la lluita contra aquesta malaltia.
La caminada va oferir dos itineraris, de 5 i 10 quilòmetres, amb sortida i arribada a la plaça de la Llotja. Ambdós recorreguts van compartir bona part del traçat i van passar pel centre de BTT de Pardinyes, el riu Segre i la passarel·la de Maristes, una de les novetats d’aquesta edició. El circuit de 10 quilòmetres també va incloure el pas per la canalització, les comportes i el Camí de Granyena, a banda d’un recorregut per l’interior del parc de la Mitjana fins a l’avinguda Pearson.
A part de la caminada, la plaça de la Llotja va acollir diverses propostes per a totes les edats, com sessions de zumba i altres activitats dirigides, tallers de salut i punts d’informació sobre prevenció i hàbits saludables, dinamitzats per les diferents entitats i clubs esportius de la ciutat.
El cantautor lleidatà Pau Culleré va posar la banda sonora a l’esdeveniment interpretant la cançó Caminem junts. Aquesta edició va comptar amb la participació de vint entitats esportives lleidatanes i el suport d’una desena de patrocinadors per fomentar la salut.