Mohamed Benabdallah, millor sommelier d’Espanya al millor restaurant del món: "Dels grans vins es gaudeixen en bona companyia"
L’expert de l’Asador Etxebarri rep el Premi Nacional de Gastronomia a Toledo i parla de maridatges, txacoli, albariños, consum de vi i opcions sense alcohol
Mohamed Benabdallah, millor sommelier d’Espanya i responsable del maridatge del menú del Asador Etxebarri (Axpe, Bizkaia), reconegut com a millor restaurant del món, assegura que dels grans vins "es gaudeixen en bona companyia". A més, reivindica disfrutar de la gastronomia als "restaurants petits". En les seues declaracions també aborda el seu mètode de maridatge, el txacoli, els albariños i el futur del vi sense alcohol.
En una entrevista amb EFE al Palacio de Benacazón de Toledo, on aquest dilluns rebrà el Premi Nacional de Gastronomia al millor sommelier d’Espanya, Benabdallah afirma que l’Asador Extebarri és un "exemple" per als restaurants petits, als quals demana que tinguin "fe" per "arribar lluny".
Trajectòria de Benabdallah i consells als restaurants petits
"No s’ha de treballar pels reconeixements, sinó perquè els clients tornin i se’n vagin feliços", indica el sommelier, que subratlla que "mai no s’han de perdre els somnis" i afirma que, "amb el temps, arribarà tot". Encara que el seu celler compta amb més de 400 referències, demana de no mesurar la importància en la quantitat, sinó en la qualitat. Considera que aquests restaurants petits han de "concentrar-se a escollir pocs vins", però bons.
Benabdallah, nascut a Algèria el 1984, va estudiar a Suïssa i ha treballat en llocs de referència com Quique Dacosta i Mugaritz fins que va acabar, fa gairebé deu anys, al Asador Extebarri, el restaurant del xef Bittor Arginzoniz, ubicat en un petit municipi biscaí de tot just 1.300 habitants.
Sobre els reconeixements rebuts, tant a títol personal com per part del restaurant, diu que intenten "no pensar gaire en això" i que no els influeixi. Confessa, no obstant, que és una cosa "molt especial" que Espanya i el País Basc tornin a situar un restaurant en el número u. Afirma que a Etxebarri, un restaurant que defineix com a "diferent de tots els altres que existeixen", "no canviarà res": "Som qui som i crec que la gent ha votat per nosaltres per això".
Un sol vi i "equilibrat" per a tot el menú d’Etxebarri
Benabdallah explica que la proposta de maridatge d’Etxebarri, on el menú, en funció de la temporada, varia entre els 10 i 13 plats, consisteix a triar una única botella de vi per acompanyar tot el dinar.
El sommelier escull el vi de forma personal, per la qual cosa subratlla que el "primer" que ha de fer és "escoltar" els clients i "no imposar" el maridatge que ell preferiria o "condicionar la qualitat del vi al preu". "Cal pensar que una parella que porta un any esperant per a vindre porta mesos estalviant i quan se senti a la taula has de fer que sigui la millor experiència", assenyala.
Encara que el menú és divers, el denominador comú dels plats és la influència de les brases. Per això, el sommelier prova d’escollir vins "equilibrats" sense aromes "molt agressives" amb molta fusta i cos, perquè ressaltin els "tocs molt subtils" de la brasa al menjar.
Txacoli i albariños: els vins favorits del sommelier
Encara que és complicat elegir un vi entre el seu catàleg, Benabdallah fa menció especial al txacoli basc, que "està pujant bastant nivell", amb una millora de la qualitat bastant gran". Confessa que li "encanten" els albariños per ser "vins frescos i fàcils de beure".
"Cal tenir confiança i no hem de comparar ni amb la Borgonya ni amb Bordeus: som espanyols i a Espanya hi ha bastants vins per a tot", afegeix.
Caiguda del consum de vi: "cada vegada millor"
Sobre les preocupacions de la indústria vitivinícola, que alerta de la caiguda del consum de vi a les llars espanyoles, el sommelier admet que "es consumeix cada vegada menys" però "cada vegada millor". Considera que cal concentrar-se en aquest vi de qualitat.
Maridatges amb vins sense alcohol, una possibilitat de futur
Benabdallah apunta també a un futur de maridatges amb vins sense alcohol, una aposta igualment dels productors per pal·liar la caiguda del consum. "No he provat gaire, no tothom està d’acord amb ells, però jo crec que hi ha espai i lloc per a tot", diu.
En aquest sentit, subratlla que a Etxebarri no es planteja introduir vins sense alcohol, però abunda que "amb el temps crec que tot avança", i "pot" que en el futur es vegin als restaurants maridatges d’aquest tipus de productes.