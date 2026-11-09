Mor Josep Tarradellas Macià, fill de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas
El biògraf en recorda l'exili "gens fàcil" al costat del pare que va dedicar la vida a mantenir la legalitat republicana
Josep Tarradellas Macià, fill de l’expresident de la Generalitat Josep Tarradellas, ha mort aquest divendres a Lausana (Suïssa), segons ha informat el biògraf de Tarradellas, Joan Esculies a través d’Instagram. Esculies l’ha recordat com una persona de "tracte exquisit", que va créixer en un exili "gens fàcil" al costat d’un pare que va dedicar la vida "a mantenir la legalitat republicana perquè els catalans poguessin recuperar la Generalitat".
També ha explicat que després de la mort del president Tarradellas, va promoure’n el llegat documental i que va poder assistir a la dignificació de la tomba familiar a Cervelló.
"En aquest món nostre desgavellat, una breu conversa amb ell servia per recordar que, malgrat tot, encara ens queden uns quants senyors i que, com deia el president, hi ha una certa manera de fer les coses", ha exposat Esculies.