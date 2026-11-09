JORNADES
Rere la mirada de Robert Capa: Aitona recrea l’episodi de la Guerra Civil ocorregut al municipi l’any 1938
Aitona recrea l’episodi de la Guerra Civil ocorregut al municipi l’any 1938, així com la ruta que va seguir el cèlebre fotògraf per documentar-ho. La cita reuneix desenes de persones
Una cinquantena de persones van recórrer ahir la ruta que Robert Capa va fer als voltants d’Aitona, el 7 de novembre del 1938, per retratar un episodi bèl·lic de la Guerra Civil. Ho van fer en el marc d’una recreació històrica, representada per una trentena de membres del grup XV Brigada Mixta i altres agrupacions, que va recordar l’ofensiva republicana esdevinguda a la zona de Serrabrisa fa vuitanta-vuit anys, així com el treball documental del cèlebre fotògraf.
Envoltats de soldats republicans i entre els sons de bales i projectils, alguns dels assistents també van voler convertir-se en fotoperiodistes per un dia, i mòbil o càmera en mà van emular durant la representació les imatges que va capturar Capa, les quals eren visibles en plafons distribuïts al llarg del trajecte i també van ser recreades pels figurants.
“Capa va capturar aquí unes 200 fotografies i, com a mínim, una quarta part d’aquestes encara poden recrear-se actualment, ja que el paisatge amb prou feines ha canviat”, va dir l’historiador Joan Ramon González, que va guiar el públic.
La recreació, que va posar fi a les V Jornades Robert Capa d’Aitona, va representar diversos personatges vinculats al conflicte bèl·lic, com el mateix fotògraf i, simbòlicament, la seua companya, Gerda Taro. També va recuperar la veu dels protagonistes de la Guerra amb la lectura d’una carta escrita per un soldat.
“M’agradaria que vingués més gent jove a aquestes activitats, perquè és important que també coneguem una història que tenim molt a prop, però que de vegades sentim molt lluny”, va dir Eva Martín, una de les joves que ahir van completar la ruta.
La jornada va acabar amb un minut de silenci en record de les víctimes de la Guerra Civil i les d’altres conflictes bèl·lics.